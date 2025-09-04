Путіна рятують від смерті: скільки років він ще може прожити і чи існують кремлівські чудо-пігулки

Путін і Сі Цзіньпін в особистій бесіді, записаній випадково, розмірковували про можливість дожити до 150 років. Але чи сходяться їхні бажання із реальністю.

"Телеграф" розбирався в тому, чи реально Путіну успішно обманювати смерть і чи зможуть кремлівські медики зробити з нього Дарта Вейдера.

Путін чіпляється за життя рогами оленів

Судячи з численних чуток, Путін зараз активно хапається за життя і вже давно пристрастився навіть до сумнівних методів її продовження. Попри висококласне медичне обслуговування, Путін, як кажуть, регулярно приймає ванни з екстрактом із крові, отриманої з пантів сибірського оленя. Приймаючі подібні ванни вірять, що екстракт має властивості, що омолоджують, і здатний творити дива з чоловічою потенцією. Роги зрізають з живих оленів щорічно.

Марал – сибірський олень

Пантові ванни

Російські ЗМІ кажуть, що такому навчив Путіна колишній міністр оборони Шойгу. Він першим у російській еліті зацікавився пантовими ваннами. У середині нульових тоді ще голова МНС вперше привіз президента на Алтай і переконав його у користі процедури

"Путін, який почав більше думати про здоров’я в одній з поїздок, занурився у ванну з варевом з оленячих рогів, що видає специфічний запах. Знайомий президента стверджує, що того попереджали — не існує жодного переконливого доказу користі пантових ванн", — пише Агентство.

Кремлівські вчені працюють у поті чола, щоб врятувати еліту

Але що ближче до глибокої старості, то активніше в Кремлі налягають і на традиційну медицину.

Довідка : Більшість російських вищих посадових осіб РФ приблизно того ж віку, що й Путін. А середня тривалість життя чоловіків у Росії становить 67 років.

Видання The Times, зазначаючи, що Путін мчить до 75-річчя, раніше писало про те, що російським ученим нібито терміново було дано доручення розробити засоби проти старіння.

Повідомляється, що МОЗ зажадало від науково-дослідних інститутів якнайшвидше звітувати про роботу по боротьбі з когнітивними та сенсорними розладами, клітинним старінням та остеопорозом, а також щодо зміцнення імунної системи.

"Нас попросили терміново відправити усі наші розробки, і лист прийшов, скажімо так, сьогодні, але все потрібно було відправити ще вчора", — наводить Медуза слова одного з дослідників.

Терміновість досліджень у галузі боротьби зі старінням пов’язана з тим, що в них, як повідомляється, бере участь Михайло Ковальчук, один із близьких друзів Путіна. 77-річний Ковальчук очолює Курчатовський науково-дослідний ядерний інститут та є одним із провідних членів Російської академії наук. Він також займається фінансованою державою програмою досліджень у галузі генетики, в якій бере участь старша дочка Путіна, лікар-ендокринолог Марія Воронцова.

Співробітник національного медичного дослідницького центру також припустив, що Ковальчук чи Путін причетні до просування досліджень щодо продовження життя.

"Ковальчук схиблений на вічному житті… і він побіг до президента з цією ідеєю", — повідомило журналістам джерело видання у Кремлі.

Що говорить генетика Путіна про його шанси на довголіття

"Телеграф" раніше радився з ШІ, щоб розрахувати приблизну тривалість життя Путіна, ґрунтуючись суто на поверхневих фактах. Так, Grok, ґрунтуючись на вік, зовнішній вигляд та спосіб життя президента РФ, припускає, що він може померти у 2037 році. Тоді йому буде 85 років.

Путін із батьками

ШІ зазначає, що батьки Путіна прожили 87 та 88 років. Також було враховано активний спосіб життя Путіна та відсутність підтверджених даних про критичні захворювання. У цьому випадку Grok не відкидає можливості довголіття.

Водночас він наголосив, що серед факторів, які можуть трохи скоротити термін життя Путіна порівняно з максимальною генетичною схильністю: стрес від політичної діяльності та потенційні ризики (замахи тощо).

Чи реальні чудо-пігулки прямо зараз

Теоретичні моделі припускають, що межа довголіття зараз може бути в районі 120-150 років, але ніхто ще не наблизився до його верхнього кордону. Максимально підтверджений людський вік – 122 роки (Жанна Кальман – найстаріша людина планети).

Останні дослідження показують, що тривале довголіття потребує радикальних проривів у медицині. Межа пов’язана з накопиченням клітинних ушкоджень, і поки що ми, судячи з усього, не близькі до подолання цього бар’єру.

Що стосується "таємних технологій" та "кремлівських таблеток" — це чутки та конспірологія. Немає доказів існування секретних засобів, що дають безсмертя чи наддовголіття, доступні лише еліті.

Хіба що, як підказує ШІ, зараз є експерименти з рапаміцином (уповільнює клітинне старіння), метформіном (антидіабетичний препарат, який тестують як анти-ейджинг, і він може стати першим офіційним засобом для здорового довголіття), клітинним перепрограмуванням (щоб "омолоджувати" клітини) і генної терапії..

У підсумку: для Путіна особисто шанс на супердовголіття зараз є вкрай малоймовірним з огляду на його вік та відсутність проривів. Але якщо технології на кшталт перепрограмування клітин спрацюють у найближчі 10–20 років, шанси для когось зростуть. А поки що він може розраховувати на свої ~85 років зумовленими генетикою за умови, що важких хвороб прямо зараз у нього немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що штучний інтелект припустив, хто і де міг би ліквідувати Путіна. Він назвав одразу кілька несподіваних сценаріїв.