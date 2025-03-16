Такого ви ще не чули: що означає слова "карманадля", "стравопис", "їджинє"

Популяризація української мови та її діалектних форм сприяє збереженню мовної спадщини та посиленню інтересу до культурного розмаїття України

Багато наших громадян свідомо переходять на українську мову. У деяких областях українці використовують різні діалектизми.

"Телеграф" розповідає, що означають слова в українській мові. Наприклад, карманадля, заєць, їджинє.

Українці, які приїздять у Львів, можуть почути у місті безліч цікавих галицьких слів, але часто їх значення залишається незрозумілим.

До таких слів належать:

ресторація – ресторан. Приклад в реченні — "Ми плануємо повечеряти в затишній реставрації в центрі міста".

– ресторан. Приклад в реченні — "Ми плануємо повечеряти в затишній реставрації в центрі міста". їдло – їжа. Приклад в реченні — "Бабуся завжди готує смачне їдло для всієї родини".

– їжа. Приклад в реченні — "Бабуся завжди готує смачне їдло для всієї родини". ї́джинє – пожива, страва. Приклад в реченні — "На столі вже чекало запашне їджинє, щойно з печі".

– пожива, страва. Приклад в реченні — "На столі вже чекало запашне їджинє, щойно з печі". їда́чка – губа. Приклад в реченні — "Маленька дівчинка надула їдачку, бо їй не дали цукерку".

– губа. Приклад в реченні — "Маленька дівчинка надула їдачку, бо їй не дали цукерку". втраяти – багато їсти. Приклад в реченні — "Втраїти небезпечно для здоров'я"

– багато їсти. Приклад в реченні — "Втраїти небезпечно для здоров'я" ґра́тіс – безоплатно. Приклад в реченні — "До кожної кави в цьому закладі дають тістечко ґратіс".

– безоплатно. Приклад в реченні — "До кожної кави в цьому закладі дають тістечко ґратіс". вендли́ни – вудженина. Приклад в реченні — "На ярмарку продавали найкращі вендовини з домашнього м'яса".

– вудженина. Приклад в реченні — "На ярмарку продавали найкращі вендовини з домашнього м'яса". заєць – рулет з м'яса. Приклад в реченні — "Мама приготувала смачного зайця з курятини на святковий стіл.

– рулет з м'яса. Приклад в реченні — "Мама приготувала смачного зайця з курятини на святковий стіл. кармана́для – котлета. Приклад в реченні — "На обід я замовив картоплю з карманадлями".

– котлета. Приклад в реченні — "На обід я замовив картоплю з карманадлями". хабліна – безформне м'ясо. Приклад в реченні — "На тарілці залишилася лише хабліна, яку вже ніхто не хоче їсти".

– безформне м'ясо. Приклад в реченні — "На тарілці залишилася лише хабліна, яку вже ніхто не хоче їсти". зупа – суп. Приклад в реченні — "Бабуся зварила грибову зупу за старовинним рецептом".

– суп. Приклад в реченні — "Бабуся зварила грибову зупу за старовинним рецептом". фля́ки – нутрощі. Приклад в реченні — "Фляки часто потрібні для приготування традиційних страв".

– нутрощі. Приклад в реченні — "Фляки часто потрібні для приготування традиційних страв". стравоспи́с – меню. Приклад в реченні — "Офіціант приніс стравопис, щоб ми могли вибрати собі обід".

Українська мова багата на діалектизми, які відображають культурну та історичну унікальність різних регіонів. Особливо це помітно в західних областях, де збереглася велика кількість галицьких слів, які мають давнє походження. Популяризація української мови та її діалектних форм сприяє збереженню мовної спадщини та посиленню інтересу до культурного розмаїття України.

Раніше "Телеграф" розповідав про топ цікавих слів, які зрозуміють не всі українці. А їх використовують на Донеччині та Луганщині. А також, які українські слова змінили значення через війну.