Помідори виростуть, як на дріжджах: дешеве добриво, яке працює краще, ніж магазинні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Розповідаємо, як отримати міцні кущі та рясний урожай без хімії
Томати — досить складні у догляді рослини. Тому важливо використовувати лише перевірені способи підживлення. Важливо, щоб добриво було стійким до спеки і могло гарантувати щедрий урожай без хімії.
Саме таким поділилися у Телеграм-каналі "Сучасна дача". Для приготування також підживлення вам знадобляться прості інгредієнти.
Як приготувати добриво для помідорів
Інгредієнти:
- вода — 2,5 — 2,7 л;
- дріжджі — 100 г;
- цукор — 0,5 склянки.
Спосіб приготування
У трилітрову банку наливаємо відстояну воду, додаємо розведені у теплій воді дріжджі і цукор. Банку накриваємо марлею та залишаємо у теплому місці, періодично перемішуючи вміст. Коли бродіння закінчується, отриманий розчин можна використовувати для підживлення.
Для поливу треба одну склянку розчину розвести у 10 літрах води і вносити добриво під кожен кущ помідорів. Завдяки цьому методу підживлення ви отримаєте не лише багатий, а й міцний урожай помідорів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що треба зробити відразу після збирання урожаю. Ця нескладна процедура надалі убереже рослини від хвороб та нашестя шкідників.