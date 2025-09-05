Рус

Помідори виростуть, як на дріжджах: дешеве добриво, яке працює краще, ніж магазинні

Наталія Дума
Ідеальне добриво для помідорів
Ідеальне добриво для помідорів. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Розповідаємо, як отримати міцні кущі та рясний урожай без хімії

Томати — досить складні у догляді рослини. Тому важливо використовувати лише перевірені способи підживлення. Важливо, щоб добриво було стійким до спеки і могло гарантувати щедрий урожай без хімії.

Саме таким поділилися у Телеграм-каналі "Сучасна дача". Для приготування також підживлення вам знадобляться прості інгредієнти.

Як приготувати добриво для помідорів

Інгредієнти:

  • вода — 2,5 — 2,7 л;
  • дріжджі — 100 г;
  • цукор — 0,5 склянки.
Добриво для помідорів
Дієве добриво для помідорів. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Спосіб приготування

У трилітрову банку наливаємо відстояну воду, додаємо розведені у теплій воді дріжджі і цукор. Банку накриваємо марлею та залишаємо у теплому місці, періодично перемішуючи вміст. Коли бродіння закінчується, отриманий розчин можна використовувати для підживлення.

Для поливу треба одну склянку розчину розвести у 10 літрах води і вносити добриво під кожен кущ помідорів. Завдяки цьому методу підживлення ви отримаєте не лише багатий, а й міцний урожай помідорів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що треба зробити відразу після збирання урожаю. Ця нескладна процедура надалі убереже рослини від хвороб та нашестя шкідників.

