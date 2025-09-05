Помідори виростуть, як на дріжджах: дешеве добриво, яке працює краще, ніж магазинні

Розповідаємо, як отримати міцні кущі та рясний урожай без хімії

Томати — досить складні у догляді рослини. Тому важливо використовувати лише перевірені способи підживлення. Важливо, щоб добриво було стійким до спеки і могло гарантувати щедрий урожай без хімії.

Саме таким поділилися у Телеграм-каналі "Сучасна дача". Для приготування також підживлення вам знадобляться прості інгредієнти.

Як приготувати добриво для помідорів

Інгредієнти:

вода — 2,5 — 2,7 л;

дріжджі — 100 г;

цукор — 0,5 склянки.

Дієве добриво для помідорів. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Спосіб приготування

У трилітрову банку наливаємо відстояну воду, додаємо розведені у теплій воді дріжджі і цукор. Банку накриваємо марлею та залишаємо у теплому місці, періодично перемішуючи вміст. Коли бродіння закінчується, отриманий розчин можна використовувати для підживлення.

Для поливу треба одну склянку розчину розвести у 10 літрах води і вносити добриво під кожен кущ помідорів. Завдяки цьому методу підживлення ви отримаєте не лише багатий, а й міцний урожай помідорів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що треба зробити відразу після збирання урожаю. Ця нескладна процедура надалі убереже рослини від хвороб та нашестя шкідників.