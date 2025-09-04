Путін не ризикне нападати знову: які гарантії безпеки пропонують Україні після Коаліції охочих - ЗМІ

Німеччина пропонує не тільки зброю

Під час засідання Коаліції охочих у Парижі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц озвучив плани щодо гарантій безпеки Україні. Вони включатимуть постачання зброї та фінансування.

Про це пише The Telegraph. Зазначається, що Берлін не брав на себе зобов'язань щодо відправки власних миротворчих військ в Україну.

Мерц наголосив, що Німеччина фінансуватиме масштабне розширення військово-повітряних сил України. Також Берлін планує озброїти п'ять нових бригад ЗСУ. Щороку Німеччина передаватиме майже 500 БМП та планується постачання Києву 480 бойових машин піхоти.

Основна мета союзників наразі — перетворити Україну на "сталевого дикобраза", на який Росія боятиметься нападати в майбутньому. Тобто зробити Київ таким суперником, якого Кремлю не захочеться чіпати. Однак Німеччина не готова відправити свої миротворчі війська в Україну.

Ключові пункти німецької підтримки:

Нарощування ППО: Німеччина пропонує щороку збільшувати можливості української протиповітряної оборони на 20%.

