"Світло наприкінці тунелю". Пєсков видав нову порцію абсурдних заяв щодо України

Прессекретар Путіна розповів, навіщо той запросив Зеленського до Москви

Для розмови Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом "поки що немає жодних напрацювань", заявили у Кремлі. Водночас Трамп анонсував нове спілкування з лідером Росії.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю росЗМІ. Він висловився й щодо інших питань.

Пєсков заявив, що Путін, нібито, запросив президента України Володимира Зеленського до Москви "поговорити, а не капітулювати". За словами речника Кремля, врегулювання війни проти України просувається, але говорити про конкретні терміни поки що рано.

Путін сказав, що світло наприкінці тунелю є Дмитро Пєсков

Він додав, що у Кремлі вважають рівень переговорної групи РФ з Україною досить високим. Підвищувати його будуть "лише у разі потреби".

Пєсков заявив також, що Росія нібито "готова добиватися своїх цілей по Україні мирним шляхом". Проте, "за відсутності такої можливості" РФ продовжуватиме війну. При цьому він наголосив, що військові КНДР нібито не розміщені на українській території, а лише на території Росії.

Як повідомляв "Телеграф", Трамп заявив, що Зеленський та Путін не готові зустрітись, але "щось повинно статись". Американський лідер налаштований оптимістично.