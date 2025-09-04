ЗСУ не хочуть, а росіяни – не можуть. Що стоїть за "згасанням" бойових дій на Дніпропетровщині

Основане завдання Сил оборони – планомірно виснажувати противника

Населені пункти на Дніпропетровщині, за які зараз воює ворог, не мають стратегічного значення. Це пояснюється тим, що протистояння відбувається здебільшого навколо невеликих сіл, а не міст або великих населених центрів регіону.​​​​​​​​​​​​​​​​

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов. Він пояснив роль зелених посадок у цій ситуації.

Більше читайте у публікації: "Росіяни штурмують степи та ліси: що чекає Дніпропетровщину восени".

— Звісно, для нас [України] кожен населений пункт важливий, і ми не хочемо втрачати жоден. Але загалом тут ідеться радше про символічний аспект, аніж про економічний, стратегічний чи суто військовий, — каже Трегубов.

Як додає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, ситуація характеризується певним паритетом. Ми не можемо похвалитися глобальними здобутками, і росіяни теж не мають значних успіхів.

— Звісно, супротивник рухатиметься. Проте наші основні завдання зараз — стримувати російські війська, контрольовано протидіяти та планомірно виснажувати противника. Ми не ведемо масштабного контрнаступу, лише обмежені контратаки, — говорить він "Телеграфу".

Коваленко зазначив, що звільнення територій вимагало б від українських захисників зовсім інших дій. На сьогодні українські сили обирають тактику обмежених операцій, щоб зберегти ресурси.

Нагадаємо, російські фейки про "прориви" у Дніпропетровську область систематично поширюються з весни-літа 2025 року. У травні російські пропагандисти почали заявляти про нібито вихід своїх підрозділів на адміністративну межу Дніпропетровської області та захоплення села Дачне. Утім, у Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію.

Військові наголошують, що прориви якщо і трапляються, то є короткочасними диверсійними акціями, після яких ворожі групи швидко знищуються або беруться в полон.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна не покине Донбас добровільно і не дасть ворогу вийти на кордони Харківщини та Дніпропетровщини.