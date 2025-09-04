Рус

ЗСУ не хочуть, а росіяни – не можуть. Що стоїть за "згасанням" бойових дій на Дніпропетровщині

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
ЗСУ палять російську техніку
ЗСУ палять російську техніку. Фото Getty Images

Основане завдання Сил оборони – планомірно виснажувати противника

Населені пункти на Дніпропетровщині, за які зараз воює ворог, не мають стратегічного значення. Це пояснюється тим, що протистояння відбувається здебільшого навколо невеликих сіл, а не міст або великих населених центрів регіону.​​​​​​​​​​​​​​​​

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов. Він пояснив роль зелених посадок у цій ситуації.

Більше читайте у публікації: "Росіяни штурмують степи та ліси: що чекає Дніпропетровщину восени".

— Звісно, для нас [України] кожен населений пункт важливий, і ми не хочемо втрачати жоден. Але загалом тут ідеться радше про символічний аспект, аніж про економічний, стратегічний чи суто військовий, — каже Трегубов.

Як додає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, ситуація характеризується певним паритетом. Ми не можемо похвалитися глобальними здобутками, і росіяни теж не мають значних успіхів.

— Звісно, супротивник рухатиметься. Проте наші основні завдання зараз — стримувати російські війська, контрольовано протидіяти та планомірно виснажувати противника. Ми не ведемо масштабного контрнаступу, лише обмежені контратаки, — говорить він "Телеграфу".

Коваленко зазначив, що звільнення територій вимагало б від українських захисників зовсім інших дій. На сьогодні українські сили обирають тактику обмежених операцій, щоб зберегти ресурси.

Нагадаємо, російські фейки про "прориви" у Дніпропетровську область систематично поширюються з весни-літа 2025 року. У травні російські пропагандисти почали заявляти про нібито вихід своїх підрозділів на адміністративну межу Дніпропетровської області та захоплення села Дачне. Утім, у Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію.

Військові наголошують, що прориви якщо і трапляються, то є короткочасними диверсійними акціями, після яких ворожі групи швидко знищуються або беруться в полон.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна не покине Донбас добровільно і не дасть ворогу вийти на кордони Харківщини та Дніпропетровщини.

Теги:
#Дніпропетровська область #Олександр Коваленко #Віктор Трегубов