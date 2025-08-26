Не у палаці, а серед тих, кому служила. Де похована "свята грішниця" Мати Тереза ​​(фото)

Могила Матері Терези — місце паломництва для людей з усього світу

Мати Тереза — католицька черниця, яка упродовж сорока років допомагала сиротам, хворим та жебракам. Для одних вона свята жінка, а для інших — людина, яка застосувала суперечливі методи. За життя вона отримала Нобелівську премію миру. Сьогодні її могила стала місцем паломництва, де люди шукають натхнення.

Сьогодні, 26 серпня, відзначається 115-та річниця від дня народження Мати Терези. "Телеграф" з цієї нагоди вирішив з’ясувати, як виглядає її місце поховання.

Чому Мати Тереза — суперечлива постать

Діяльність Матері Терези викликала критику через "культ страждань" і віру в те, що хворі повинні терпіти. Як католичка, вона вірила, що перебувати з Богом у небі — краще, ніж тут, на землі. Вона виступала проти абортів та контрацепції, бо вважала це найбільшими загрозами миру. Також черниця навертала людей у свою віру.

Мати Тереза

Лікарі відзначали, що Мати Тереза лікувала людей у неналежних санітарних умовах у "будинках для вмираючих". При цьому відомо, що її організація отримувала величезні пожертви. Незважаючи на це, для мільйонів людей вона залишилася прикладом безкорисливого служіння.

Мати Тереза

Могила Матері Терези

Життя Матері Терези обірвалося 5 вересня 1997 року. В той день у черниці стався інфаркт — і в усьому будинку вимкнулося світло, тому лікар не зміг підключити дефібрилятор. За кілька днів до смерті Мати Тереза сказала своїй подрузі, що "свою справу зробила".

Поховали черницю в Домі матері конгрегації "Місіонери милосердя" у Калькутті де спочивають звичайні люди. Могила виглядає скромно — біла плита з мармуру з написом "Mother Teresa" та епітафією "Love one another as I have loved you" ("Любіть одне одного, як я любила вас"). На місці її починку завжди стоять свіжі квіти, а могила стала місцем паломництва для тисяч людей з усього світу.

Могила Матері Мерези

