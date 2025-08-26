Не у палаці, а серед тих, кому служила. Де похована "свята грішниця" Мати Тереза (фото)
Могила Матері Терези — місце паломництва для людей з усього світу
Мати Тереза — католицька черниця, яка упродовж сорока років допомагала сиротам, хворим та жебракам. Для одних вона свята жінка, а для інших — людина, яка застосувала суперечливі методи. За життя вона отримала Нобелівську премію миру. Сьогодні її могила стала місцем паломництва, де люди шукають натхнення.
Сьогодні, 26 серпня, відзначається 115-та річниця від дня народження Мати Терези. "Телеграф" з цієї нагоди вирішив з’ясувати, як виглядає її місце поховання.
Чому Мати Тереза — суперечлива постать
Діяльність Матері Терези викликала критику через "культ страждань" і віру в те, що хворі повинні терпіти. Як католичка, вона вірила, що перебувати з Богом у небі — краще, ніж тут, на землі. Вона виступала проти абортів та контрацепції, бо вважала це найбільшими загрозами миру. Також черниця навертала людей у свою віру.
Лікарі відзначали, що Мати Тереза лікувала людей у неналежних санітарних умовах у "будинках для вмираючих". При цьому відомо, що її організація отримувала величезні пожертви. Незважаючи на це, для мільйонів людей вона залишилася прикладом безкорисливого служіння.
Могила Матері Терези
Життя Матері Терези обірвалося 5 вересня 1997 року. В той день у черниці стався інфаркт — і в усьому будинку вимкнулося світло, тому лікар не зміг підключити дефібрилятор. За кілька днів до смерті Мати Тереза сказала своїй подрузі, що "свою справу зробила".
Поховали черницю в Домі матері конгрегації "Місіонери милосердя" у Калькутті де спочивають звичайні люди. Могила виглядає скромно — біла плита з мармуру з написом "Mother Teresa" та епітафією "Love one another as I have loved you" ("Любіть одне одного, як я любила вас"). На місці її починку завжди стоять свіжі квіти, а могила стала місцем паломництва для тисяч людей з усього світу.
