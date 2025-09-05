"Ми все владнаємо". Трамп заявив про намір знову поговорити з Путіним

Президент США заявив, що вірить у можливість припинення війни в Україні

Дональд Трамп знову планує поспілкуватися з главою Росії Володимиром Путіним. Президент США сказав це після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами 4 вересня, після зустрічі Коаліції охочих в Парижі.

Про намір поговорити з Путіним Трамп заявив під час ексклюзивної вечері з керівниками найбільших світових ІТ-компаній в Білому домі ввечері 4 вересня. Він ствердно відповів на відповідне питання журналіста та додав, що в нього з Путіним "дуже хороший діалог".

Говорячи про це глава США сказав, що "врегулював сім воєн". За його словами, він чекав, що війну РФ проти України буде врегулювати найлегше, проте це виявилося не так.

Виявляється, що це трохи складніше. Але та, яка, на мою думку, мала бути легшою, через мої стосунки з президентом Путіним, з Україною та все інше… Я думав, що це буде катастрофа між Росією та Україною, де цього тижня загинуло 7014 людей. У більшості випадків це солдати, кілька (цивільних, — ред.) з Києва, відносно небагато, але здебільшого солдати. І вони гинуть у таких масштабах, яких ми не бачили з часів Другої світової війни Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів заявив, що зупинити війну Росії проти України "виявилося найскладнішим з усього". Втім він висловив впевненість, що йому це вдасться.

Ця задача (війна РФ проти України, – ред.) виявилася складнішою, але ми її вирішимо. Ми все владнаємо Дональд Трамп

Як повідомляв "Телеграф", Трамп заявив, що Зеленський та Путін не готові зустрітись, але "щось повинно статись". Американський лідер налаштований оптимістично.