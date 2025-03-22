"Як файно вміють пакувати": українка насмішила відео, які гриби купила в "Сільпо"

Українка придбала упаковку грибів, де під великими печерицями були маленькі

Українка купила в супермаркеті печериці, проте, коли розпакувала їх вдома, здивувалася. В упаковці під великими грибами "сховалася" купка маленьких.

Таке відео жінка опублікувала в мережі. Водночас вона саркастично зауважила, що це стало для неї справжнім сюрпризом.

На перший погляд — великі та свіжі печериці, які буде зручно чистити, а під низом виявилися "грибні дітки".

Ролик швидко став вірусним, зібравши сотні коментарів від користувачів, які поділилися своїми думками та жартами.

"Так поки лежали, то розплодились", — написала одна користувачка.

"Там все продумано: то маленькі — для начинки у великі", — пожартував чоловік у коментарях.

Водночас з’явилися повідомлення з більш "реальною" версією. Отже, як зазначили люди, це звичайна помилка фасувальників на складах.

Раніше "Телеграф" писав, що у Львові встановили погруддя Ліни Костенко в театрі імені Марії Заньковецької, але знайшлися користувачі мережі, яких обурило це. "Як курсова, написана за ніч", — писали люди.

А після настання різкого похолодання, яке прийшло до України нещодавно, спричинило шквал жартів у соцмережах. Українці іронізували на цю тему в дописах та знімали "тіктоки".