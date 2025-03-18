"Ти перший клади, ні — ти". Мережа вибухнула мемами про розмову Путіна і Трампа

Висміювали в прогнозі погоди, радянських фільмах та карикатурах

18 березня відбулася телефонна розмова президентів Володимира Путіна та Дональда Трампа. У соцмережах розлетілися кумедні відео й фото після цього.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі меми.

Адміністрація Білого дому повідомила раніше, що Дональд Трамп півгодини чекав Володимира Путіна на телефонній лінії.

Скриншот із допису Михайла Ткача

До цієї фрази вже створили колаж:

Меми про розмову Путіна і Трампа розлетілися мережею

Путін дзвонить Трампу

Наступна світлина висміює відому тенденцію російського президента до спотворення історичних фактів та використання їх для виправдання війни.

Меми про розмову Путіна і Трампа розлетілися мережею

Нижче мем описує заяви Трампа, які можуть бути непередбачуваними та навіть завдати шкоди.

Кумедний прогноз погоди після телефонної розмови

У мережі також поділилися карикатурою Путіна з телефоном, що наголошує на важливій події 18 березня.

Карикатура Путін приймає ванну

Автор цієї картинки висміює відносини між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, зокрема їхню дружбу та "взаємну симпатію".

Меми про розмову Путіна і Трампа розлетілися мережею

Наступний мем, ймовірно, створили на тлі гучних заяв Трампа й Путіна та, звісно, нещодавних переговорів.

Путін і Трамп говорять по телефону

А цей допис висміює довгу розмову між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом, де російський політик використовує історичні відступи, намагаючись вплинути на думку президента США.

Меми про розмову Путіна і Трампа розлетілися мережею

Нагадаємо, що метою діалогу між очільниками двох країн було обговорення перемир’я з Україною на 30 днів та завершення російсько-української війни.

Раніше "Телеграф" писав, що українці жартують про нові ракети ЗСУ. Успіхи української зброї не залишили мережу поза увагою.