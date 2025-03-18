"Ти перший клади, ні — ти". Мережа вибухнула мемами про розмову Путіна і Трампа
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 807
Висміювали в прогнозі погоди, радянських фільмах та карикатурах
18 березня відбулася телефонна розмова президентів Володимира Путіна та Дональда Трампа. У соцмережах розлетілися кумедні відео й фото після цього.
У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі меми.
Адміністрація Білого дому повідомила раніше, що Дональд Трамп півгодини чекав Володимира Путіна на телефонній лінії.
До цієї фрази вже створили колаж:
Наступна світлина висміює відому тенденцію російського президента до спотворення історичних фактів та використання їх для виправдання війни.
Нижче мем описує заяви Трампа, які можуть бути непередбачуваними та навіть завдати шкоди.
У мережі також поділилися карикатурою Путіна з телефоном, що наголошує на важливій події 18 березня.
Автор цієї картинки висміює відносини між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, зокрема їхню дружбу та "взаємну симпатію".
Наступний мем, ймовірно, створили на тлі гучних заяв Трампа й Путіна та, звісно, нещодавних переговорів.
А цей допис висміює довгу розмову між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом, де російський політик використовує історичні відступи, намагаючись вплинути на думку президента США.
Нагадаємо, що метою діалогу між очільниками двох країн було обговорення перемир’я з Україною на 30 днів та завершення російсько-української війни.
Раніше "Телеграф" писав, що українці жартують про нові ракети ЗСУ. Успіхи української зброї не залишили мережу поза увагою.