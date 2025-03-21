"Як курсова, написана за ніч": погруддя Ліни Костенко викликало шквал емоцій в українців (фото, відео)

Як виглядає скульптура, чому вона так не сподобалась українцям

Поезія Ліни Костенко популярна в Україні й за її межами. Нещодавно поетеса святкувала свій ювілей, їй виповнилось 95 років. До цієї події у Львові встановили її погруддя у театрі імені Марії Заньковецької, але знайшлися користувачі мережі, яких обурило це.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал і видання Новини.Live Львів. Там опублікували фото і відео.

"Скульптура стала не лише мистецьким вшануванням Ліни Костенко напередодні її Дня народження, а й символом пам’яті про самого митця Ярослава Мотику, який відійшов у вічність 1 березня цього року", — йдеться у повідомленні.

Люди у соцмережах почали висловлювати думку. Більшість невдоволена тим, як виглядає погруддя.

Українці пишуть, що Ліна Костенко красива жінка. А ось її погруддя, яке з'явилось у театрі зовсім не схоже на неї.

Також люди жартома написали, що "так виглядає курсова студента написана за одну ніч". Були й користувачі, які просили прибрати погруддя.

"Це жах. І чому хоча б не погруддя, а лише голова… і та жахлива. Напевне, не лише медицина й освіта котяться у прірву… Схоже, що мистецтво — туди ж", — пише одна з користувачок мережі.

Українці також порівняли фото поетеси і фото погруддя. Вони запитують, чи знає скульптор, хто така Ліна Костенко.

Інші люди були менш стриманими та порівнювали погруддя Костенко з іншим.

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