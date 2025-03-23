США зустрінуться з Україною та РФ одночасно у Джидді. Головне (оновлюється)

Точний час, на який заплановані переговори, наразі невідомий

У неділю, 23 березня, у Джидді, місті на заході Саудівської Аравії, відбудуться переговори між Україною та США, а також Росією та США. При цьому делегації РФ та України можуть сидіти у різних кімнатах. Зв’язок між ними забезпечуватимуть переговорники з боку США. Такий формат називається "човникова дипломатія".

"Телеграф" стежить за ситуацією і публікуватиме оновлені дані щодо переговорів цього дня. Зазначимо, що зараз залишається невідомим, у скільки відбудеться зустріч.

Інформацію про зустріч американської делегації з російською цього дня раніше анонсував спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф в інтерв’ю Fox News. За його словами, від Штатів до Саудівської Аравії вирушать радник Трампа з нацбезпеки Уолц та держсекретар Рубіо.

Водночас президент України Володимир Зеленський у суботу, 22 березня, сказав, що зустріч української та американської делегацій для обговорення кроків щодо досягнення миру в Україні відбудеться 23 березня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент США Дональд Трамп та Володимир Путін провели телефонну розмову, 18 березня. Головною темою обговорень стало завершення війни Росії проти України.

Як повідомлялося, за результатами переговорів Трамп та Путін погодили припинення вогню з енергетики та інфраструктури. Однак того ж вечора російські війська запустили по Україні дрони. Президент України Володимир Зеленський заявив, що після розмови з президентом США Росія масштабно атакувала енергетику України.

У результаті Трамп був вкрай розчарований телефонною розмовою з Путіним. Президент США сподівався, що Путін погодиться на повноцінне припинення вогню, яке пропонували Україна та США, проте погодився лише на обмежене, ще й обставив його низкою умов. Це не дуже сподобалося Трампу, що більше він викрив Путіна на брехні.