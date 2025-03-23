Ворогував з Кучмою та ініціював "касетний скандал" щодо Гонгадзе: куди зник ексголова Верховної Ради Мороз

Політику зараз 81 рік

Відомий колишній нардеп Олександр Мороз починав свій шлях з роботи інженером-механіком на Житомирщині. А невдовзі він вступив у Комуністичну партію, що дало йому платформу для проходження у Верховну Раду. Чиновник перебував на різних державних посадах десятки років.

"Телеграф" нагадає, якою була діяльність політика, і куди він зник.

Що відомо про Олександра Мороза

Майбутній політик народився у 1944 році на Київщині. Навчався в Українській сільськогосподарській академії на інженера-механіка, після закінчення якої працював за фахом у райоб’єднанні "Сільгосптехніка" на Житомирщині.

Згодом Олександр встав викладачем та завідувачем відділу механізації сільського господарства Таращанського технікуму механізації. Пізніше навчався у Вищій партійній школі, де опановував політологію. З того часу і почалась політична кар'єра Мороза.

Мороз почав займатися політикою у 90-х, фото з мережі

Спершу Олександр працював секретарем Київської облпрофради, а згодом – першим секретарем РК КПУ. У 1990 році чиновник пройшов до парламенту, і через рік став лідером Соціалістичної партії.

У 1994 році Мороза обрали головою парламенту, і тоді він вперше балотувався на пост президента, але посів третю сходинку. Окрім цього, Олександр був кандидатом у президенти України ще 4 рази: у 1999, 2004, 2010 та 2019 роках. Утім, жодного разу йому не вдалося перемогти.

Мороз 5 разів балотувався у президенти, фото з мережі

Чиновник очолював Верховну Раду двічі: у 1994-1998 та 2006-2007 роках. У 1996 році, коли Мороз був головою парламенту, ухвалили першу Конституцію незалежної України.

У 2000 році Мороз поширив так звані "плівки Мельниченка", з чого почався "касетний скандал". Це були записи розмов, потайки зроблені майором охорони Миколи Мельниченка у кабінеті тодішнього президента Леоніда Кучми. Йшлося про те, що чоловік з голосом, схожим на Кучму, наказав чоловікові, голос якого нагадував тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, вбити журналіста Георгія Гонгадзе.

Мороз ініціював "касетний скандал", фото з мережі

Також Олександр був одним з лідерів руху "Україна без Кучми". У 2006 році, коли Мороз знову став нардепом від Соціалістичної партії, він раптово висунув свою кандидатуру на посаду голови ВРУ. Хоча на той час між фракціями БЮТ, "Наша Україна" та СПУ існувала коаліційна угода, що Юлія Тимошенко буде прем'єр-міністром, а Петро Порошенко — спікером. Тож чимало нардепів з коаліції розцінили це як зраду з боку Мороза.

Тоді Соціалістична партія раптово об'єдналась з Партією регіонів і КПУ, попри те, що не вийшла з коаліції з БЮТ і "Нашою Україною". Це було порушенням регламенту ВР, і тодішній президент Віктор Ющенко розпустив парламент і призначив дострокові вибори.

Де зараз Олександр Мороз

У 2022 Соціалістичну партію України заборонили. Мороз пояснював це тим, що у 2017-2019 роках політичну силу очолював Ілля Ківа. Так політик зареєстрував нову — "Соціалістична партія Олександра Мороза". Хоча представництва політсили є в різних областях, вона не може наразі функціонувати, розповідав політик в інтерв'ю "Телеграфу".

"Наша політична оцінка така, що те, що в принципі відбувається у владі – не відповідає Конституції. І через це очевидно, що функціонування партії зараз неможливе. Зараз не варто радикально втручатися в ситуацію", — казав чиновник.

Мороз створив оновлену Соцпартію, фото Getty Images

Мороз заявив, що російський диктатор Володимир Путін втратив військову силу, яку мав раніше.

"Вже сьогодні світ розуміє, що Путін не той, за кого себе видавав. Його вже не бояться, він втратив свій авторитет, і нема у нього вже тієї військової сили, яка була раніше. Цим треба скористатися", — казав ексчиновник.

Мороз вважає, що Путін став слабшим, фото Getty Images

За тиждень до початку повномасштабного вторгнення Мороз їздив в Білорусь на зустріч з Олександром Лукашенком. Він пояснював це тим, що хотів подивитися на місцеве сільське господарство. Мороз зазначив, що тоді помітив, наскільки Лукашенко залежний від Путіна, водночас той нібито був впевнений, що війни не буде.

"Я хотів подивитися, що вони роблять у сільському господарстві, тому що ми дуже багато продукції купували в Білорусі: цукор, молоко. Я казав Лукашенку про пропаганду і всі ці речі, а він відповідав: та яка там війна, нічого не буде. Я бачив, що він дійсно не знає, що Путін наважиться на це. Та було очевидно, що Лукашенко повністю залежний від Путіна", — ділився політик.

Лукашенко і Мороз зустрілися у 2022 році, фото з мережі

У 2024 році політик скаржився на те, що йому не вистачає пенсії, розміром у 21 тисячу гривень. Мовляв, якби не допомога дітей, не зміг би прожити на ці гроші.

"Я живу на пенсію сьогодні. Якби мені діти не допомагали, то я не міг би звести кінці з кінцями. В мене пенсія зараз 21 тисяча. Це великі гроші, але треба витрачати на бензин, близько 8 тисяч на місяць лише на ліки і подібне", — заявив Мороз.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз колишній спікер Верховної Ради Володимир Литвин. Останні роки він не займається політикою.