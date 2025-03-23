Заробляти, прогулюючись містом: для енергійних пенсіонерів відкрили цікаву вакансію

На цю посаду не шукають професіонала чи весільного фотографа в минулому

Робота для пенсіонерів з’явилася в Одесі. Сучасні люди потребують можливості підробітку, особистого розвитку та активного спілкування, тож у місті шукають фотографа новобудов.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Роботодавці обіцяють від 7 500 грн заробітної плати на місяць із неповною зайнятістю.

Скриншот вакансії

Головним завданням на цій посаді є фіксація ходу будівництва житлових комплексів у межах проєкту українського сервісу для вибору житла.

Що вимагають від кандидата

На роботі пенсіонер має бути енергійним та відповідальним, також добросовісно виконувати завдання. Крім того, бажано мати телефон із хорошою камерою, особливо добре — з можливістю широкоформатної зйомки. Плюсом буде й наявність павербанку, що є необхідним, зокрема, у зимовий період.

Від кандидата не вимагають певних професійних навичок, проте слід розуміти, як правильно виставити ракурс, "не завалити" горизонт, розмістити будівлю по центру кадру тощо. Також треба працювати в чітко зазначені терміни та оперативно виконувати роботу.

Працедавці можуть розглянути варіант як довгострокової зайнятості, так і постійної. На цю посаду не шукають професіонала чи весільного фотографа в минулому, що спрощує та підвищує шанси на працевлаштування.

"Наші задачі не потребують високого рівня навичок фотографії", — написали в оголошенні.

Що треба робити

До обов’язків фотографа новобудов входить:

щомісячне відвідування будівельних майданчиків житлових комплексів в Одесі та передмісті (близько 65 об’єктів) і якісні знімки будівель із визначених ракурсів;

зйомка за допомогою спеціального додатку;

надсилання звіту про виконану роботу координаторці на електронну пошту.

Що пропонують натомість

Автори оголошення обіцяють:

віддалену роботу на неповний день (5-6 годин на добу);

на місяць — 10−12 робочих днів (лише в будні, коли відкриті відділи продажів забудовників. Після періоду адаптації та детального ознайомлення з робочими процесами фактичний робочий час може скоротитися майже вдвічі);

заробітна плата 7500−7800 грн + оплата проїзду громадським транспортом;

допомога та підказки менеджера.

Варто зазначити, що роботодавці обов’язково розглядатимуть резюме разом із супровідним листом. В ньому необхідно відповісти на такі запитання: "Чому вас зацікавила ця робота?" та "Яку модель мобільного телефону ви використовуєте?".

Отже, якщо ви шукаєте легкий варіант заробітку, то ця вакансія стане ідеальним варіантом. Пенсіонери матимуть змогу виконувати свою роботу, прогулюючись гарним містом.

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