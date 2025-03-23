Коли в Україні настане повне перемир'я: у Bloobmerg назвали дату, на яку сподіваються в Трампа

Європейські посадовці побоюються ідей Трампа

Припинення вогню в Україні може бути досягнуто за декілька тижнів, як сподіваються США. Білий дім прагне домовитися про перемир’я до 20 квітня, однак в уряді розуміють, що ці терміни можуть змінитися через значні розбіжності в позиціях сторін.

Як повідомляє "Bloomberg", є ознаки того, що Кремль не поспішає досягати угоди напередодні переговорів. Білий Дім сподівається досягти угоди про перемир’я до 20 квітня, коли святкують Великдень і в Західній, і в Православній церквах. Однак терміни можуть змінитися через значні розбіжності між сторонами.

На що сподівається Трамп

"Я вважаю, що ми досить скоро досягнемо повного припинення вогню", — наголосив американський політик. Водночас попри те, що Володимир Путін пообіцяв у телефонній розмові обмежити атаки по інфраструктурі України, обстріли в країні тривають.

22 березня президент США розповів, що зусилля щодо зупинення ескалації війни "під контролем" і похвалив свої "хороші" відносини з лідерами РФ та України.

Росія висунула жорсткі вимоги для будь-якої угоди, зокрема припинити постачання зброї Україні. За словами джерела видання, Білий Дім не погодився на жодні обмеження надання військової допомоги, хоча раніше призупинив поставки.

Чому Європа боїться рішень США

"Ми не будемо оприлюднювати умови обговорень (мирної угоди — ред.) або терміни в ЗМІ", — підкреслив речник резиденції Вашингтона Брайан Хьюз. Водночас європейські посадовці занепокоєні ідеями Трампа, пояснюючи, що дипломатичні умови можуть зробити Україну вразливою для майбутніх нападів країни-сусідки.

"Поки що Росія імітує переговори, говорячи про можливий мир, але вони навіть не готові дотримуватися режиму припинення вогню, оскільки обіцяли не нападати, не завдавати ударів по критичній інфраструктурі", — повідомив президент Литви Гітанас Науседа 21 березня.

Переговори в Саудівській Аравії стосуватимуться технічних деталей 30-денного перемир’я щодо ударів по енергетичних об’єктах. Воно було узгоджене Путіним та Зеленським під час окремих розмов із Трампом. Також обговорять можливе розширення перемир’я на судноплавство в Чорному морі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зв'язок між представниками України та Росії забезпечуватимуть переговорники з боку США. Такий формат називається "човникова дипломатія".

Ми також писали, як ШІ передбачив обставини зустрічі президентів обох країн. Можливість саміту Зеленського та Путіна залежить від низки факторів, зокрема поточної геополітичної ситуації, позицій сторін і міжнародного контексту.