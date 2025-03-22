"Как хорошо умеют паковать": украинка насмешила видео, какие грибы купила у "Сильпо"
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Украинка приобрела упаковку грибов, где под большими шампиньонами были маленькие
Украинка купила в супермаркете шампиньоны, однако, когда распаковала их дома, удивилась. В упаковке под крупными грибами "спряталась" кучка маленьких.
Такое видео женщина опубликовала в сети. В то же время, она саркастически сказала, что это стало для нее настоящим сюрпризом.
На первый взгляд – большие и свежие шампиньоны, которые будет удобно чистить, а под низом оказались "грибные детки".
Ролик быстро стал вирусным, собрав сотни комментариев от пользователей, поделившихся своими мыслями и шутками.
"Так пока лежали, то расплодились", — написала одна пользовательница.
"Там все продумано: это маленькие — для начинки в большие", — пошутил мужчина в комментариях.
В то же время, появились сообщения с более "реальной" версией. Как отметили люди, это обычная ошибка фасовщиков на складах.
Ранее "Телеграф" писал, что во Львове установили бюст Лины Костенко в театре имени Марии Заньковецкой, но нашлись пользователи сети, которых это возмутило. "Как курсовая, написанная за ночь", — писали люди.
А после наступления резкого похолодания, которое пришло в Украину недавно, повлекло за собой шквал шуток в соцсетях. Украинцы иронизировали на эту тему в сообщениях и снимали "тиктоки".