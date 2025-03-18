Українці влаштували мем-марафон через різке похолодання. Зібрали найкраще

Гумор допомагає українцям подолати похолодання

Різке похолодання, яке прийшло в Україну після теплої погоди, спричинило шквал жартів у соцмережах. Українці іронізують на цю тему в постах та знімають "тіктоки".

"Телеграф" зібрав найкраще з мережі. Так, наприклад, мешканці Львова, куди раптово повернувся опалювальний сезон, дивуються снігу посеред весни.

"З Новим роком?", — пише один із користувачів.

Інші користувачі іронізують на тему мінливого гардеробу цієї весни. Мовляв, із такою погодою зовнішній вигляд українців лише за 1 день може змінитися до невпізнання.

Деякі відзначають те, як з такою погодою може кардинально змінюватись і настрій. Відео — 18 +.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 17 березня Київ накрило снігом, який приніс із собою почуття повернення зими. Незважаючи на календарну весну, у столиці спостерігаються снігові опади – поки що дрібні, але помітні в окремих районах міста.

Також ми повідомляли про те, що синоптик назвала дати, коли знову чекатиме тепла в Україні. Холоди не повинні затриматись надовго.