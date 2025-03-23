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Офіс OBOZ.UA постраждав унаслідок атаки Росії на Київ (фото)

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
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Автор
Наслідки російської атаки на Київ Новина оновлена 23 березня 2025, 10:33
Наслідки російської атаки на Київ. Фото OBOZ.UA / колаж "Телеграфу"

Ударна хвиля понівечила офіс журналістів

У ніч на 23 березня російські війська масово атакували Україну безпілотниками. Внаслідок удару по Голосіївському району Києва постраждав, зокрема, офіс видання OBOZ.UA.

Як повідомили журналісти редакції, вибуховою хвилею в будівлі вибито вікна та двері, а найбільших ушкоджень зазнала студія.

Офіс OBOZ.UA
Офіс OBOZ.UA
Офіс OBOZ.UA
Офіс OBOZ.UA
Офіс OBOZ.UA
Офіс OBOZ.UA

Ворожі дрони спричинили серйозні руйнування в сусідній будівлі офісу видання — там спалахнула пожежа, що призвела до загибелі людини.

Ударна хвиля понівечила приміщення редакції: у частині, де працює OBOZ.UA, вибухом вибило вікна та двері.

Офіс OBOZ.UA
Офіс OBOZ.UA
Офіс OBOZ.UA
Офіс OBOZ.UA
Офіс OBOZ.UA
Офіс OBOZ.UA
Офіс OBOZ.UA
Офіс OBOZ.UA

Зверніть увагу: кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав вигляд пошкодженого будинку в Дніпровському районі після атаки 23 березня.

Найбільше постраждала студія видання, звідки до початку повномасштабного вторгнення РФ здійснювалося мовлення Oboz TV.

Офіс OBOZ.UA
Офіс OBOZ.UA
OBOZ.UA
OBOZ.UA
OBOZ.UA
OBOZ.UA

Раніше "Телеграф" писав, що вибухи чули в Київській, Хмельницкій, Харківській, Сумській та Одеській областях. У ряді житлових багатоповерхових будинків були пожежі, вибито вікна, а також пошкоджено покрівлю.

У поліції столиці повідомили, що внаслідок масованої атаки 8 людей дістали різні травми, ще 3 — загинули. Серед загиблих є 5-річна дитина.

Теги:
#Київ #Росія #Обстріл #Атака