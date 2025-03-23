Офіс OBOZ.UA постраждав унаслідок атаки Росії на Київ (фото)

Ударна хвиля понівечила офіс журналістів

У ніч на 23 березня російські війська масово атакували Україну безпілотниками. Внаслідок удару по Голосіївському району Києва постраждав, зокрема, офіс видання OBOZ.UA.

Як повідомили журналісти редакції, вибуховою хвилею в будівлі вибито вікна та двері, а найбільших ушкоджень зазнала студія.

Офіс OBOZ.UA Офіс OBOZ.UA Офіс OBOZ.UA

Ворожі дрони спричинили серйозні руйнування в сусідній будівлі офісу видання — там спалахнула пожежа, що призвела до загибелі людини.

Ударна хвиля понівечила приміщення редакції: у частині, де працює OBOZ.UA, вибухом вибило вікна та двері.

Офіс OBOZ.UA Офіс OBOZ.UA Офіс OBOZ.UA Офіс OBOZ.UA

Зверніть увагу: кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав вигляд пошкодженого будинку в Дніпровському районі після атаки 23 березня.

Найбільше постраждала студія видання, звідки до початку повномасштабного вторгнення РФ здійснювалося мовлення Oboz TV.

Офіс OBOZ.UA OBOZ.UA OBOZ.UA

Раніше "Телеграф" писав, що вибухи чули в Київській, Хмельницкій, Харківській, Сумській та Одеській областях. У ряді житлових багатоповерхових будинків були пожежі, вибито вікна, а також пошкоджено покрівлю.

У поліції столиці повідомили, що внаслідок масованої атаки 8 людей дістали різні травми, ще 3 — загинули. Серед загиблих є 5-річна дитина.