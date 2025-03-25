Міноборони віддає 78 млрд грн польській "PHU Lechmar" на закупівлю боєприпасів для ДПСУ, — Железняк

За словами нардепа, кошти мали йти через Агентство оборонних закупівель

Міноборони України направляє 78 млрд грн польській фірмі-посередниці "PHU Lechmar" Sp. z o.o. на закупівлю боєприпасів для Держприкордонслужби.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Памʼятаєте, як ви всі обурювались за ці 23 млрд грн, які пішли на Прикордонників і далі польську фірму-посередника "PHU Lechmar" Sp. z o.o.?

Так ось, декілька нових фактів:

Факт #1: насправді на цю фірму за весь 2024 рік відправили 52 млрд грн

Факт #2: через неї іде 87% всіх військових закупівель Держприкордонників у минулому році", — розповів він.

Також нардеп, посилаючись на джерела з фінансових інституцій, сказав, що у лютому 2025 року Міноборони "знову добровільно відає на такі самі закупівлі боєприпасів Прикордонникам вже 78 млрд грн".

"Це більше ніж за весь 2024 рік було… Більше того, де-юре це зняли з забезпечення ЗСУ. Де-факто, це мало було йти через АОЗ. Де все ж таки хоч якийсь контроль за закупівлями є.

І ще. Це рішення провів перший заступник Міноборони Гаврилюк. Який зараз і курує закупівлі в МО. Ось такі дива. 🧐 Міноборони, маючи вже за їх версією працююче АОЗ, вирішило здійснити таку рекордну перекидку", — додав Железняк.

Раніше нардеп заявив, що закупівля через Держприкордонслужбу у польської компанії "PHU Lechmar Sp.z.o.o." озброєння для ЗСУ призвела до виникнення 26,5 млрд грн дебіторської заборгованості та порушення строків постачання замовлень на 1,7 млрд грн.