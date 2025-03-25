Минобороны отдает 78 млрд грн польской "PHU Lechmar" на закупку боеприпасов для ГПСУ, — Железняк

По словам нардепа, средства должны идти через Агентство оборонных закупок

Минобороны Украины направляет 78 млрд грн польской фирме-посреднице "PHU Lechmar" Sp. z oo на закупку боеприпасов для Госпогранслужбы.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Помните, как вы все возмущались за эти 23 млрд грн, которые пошли на Пограничников и дальше польскую фирму-посредника "PHU Lechmar" Sp. z oo?

Так вот, несколько новых фактов:

Факт #1: действительно на эту фирму за весь 2024 год отправили 52 млрд грн.

Факт #2: через нее идет 87% всех военных закупок Госпограничников в прошлом году", — рассказал он.

Также нардеп, ссылаясь на источники из финансовых институций, сказал, что в феврале 2025 года Минобороны "опять добровольно выдает на такие же закупки боеприпасов пограничникам уже 78 млрд грн".

"Это больше, чем за весь 2024 год было… Более того, де-юре это сняли с обеспечения ВСУ. Де-факто, это должно было идти через АОЗ. Где все же хоть какой-то контроль за закупками есть.

И еще. Это решение провел первый заместитель Минобороны Гаврилюк. Который сейчас и курирует закупки у МО. Вот такие чудеса. 🧐 Минобороны, имея уже по их версии работающее АОЗ, решило совершить такую рекордную переброску", — добавил Железняк.

Ранее нардеп заявил, что закупка через Госпогранслужбу у польской компании "PHU Lechmar Sp.zoo" вооружения для ВСУ привела к возникновению 26,5 млрд грн дебиторской задолженности и нарушению сроков поставки заказов на 1,7 млрд грн.