На війні Конституція для "відмовників" не діє? Юристи пояснили нюанси

В умовах воєнного стану призов на строкову військову службу не здійснюється.

Венеціанська комісія — загальновизнаний європейський і світовий консультативний юридичний орган — дала свій висновок, у якому звернула увагу Конституційного суду України на проблему мобілізації осіб, які відмовляються від служби за релігійними переконаннями. Однак виявилося, що під час воєнного стану далеко не всі норми Конституції діють

Як пояснили "Телеграфу" в адвокатському об'єднанні "Брати Федорови", суди обвинувальні вироки виносять, а виправдальні — ні. Що стосується Закону "Про альтернативну службу", то він не діє в умовах мобілізації.

Більше читайте у публікації: "Можна обійти службу в ЗСУ через віру? Що означає вердикт Венеційської комісії простими словами".

"Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу" — під час мобілізації не діє. Про це неодноразово говорив у своїх рішеннях Верховний Суд у кримінальних справах щодо ухиляння від військової служби під час мобілізації. Зараз громадяни, які відмовляються від проходження військової служби під час мобілізації на підставі релігійних переконань отримують реальні міри покарання за ст. 336 КК (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації)", — кажуть в адвокатському об’єднанні.

Також є нюанс: закон про альтернативну службу стосувався саме строкової служби. В умовах воєнного стану призов на строкову військову службу не здійснюється.

Що стосується статті 35 Конституції (яка допускає можливість здійснення альтернативної служби), то на практиці її поки нікому не вдалося використати у захисті, кажуть адвокати.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, як командири вирішують питання служби "відмовників" з релігійних переконань.