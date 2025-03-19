Зробити вибір між логікою та емоціями. Психолог назвала дві умови посилення ЗСУ

В армії є ухилянти і втікачі, однак їхнє число можна скоротити

Щоб уникнути величезної кількості ухилянтів від мобілізації в ЗСУ, система має обрати інший підхід до залучення громадян до війська. Слід розрізняти, де військовозобов’язаний буде більш корисним – на передовій чи у тилу.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла психотерапевтка Світлана Арефнія. Вона пояснила, що ухилянти часто пояснюють свою поведінку несправедливістю підходу до призову.

Більше про це читайте у публікації: "Війна, як Голодомор, травмувала українців на покоління вперед, але нація вистоїть, — психотерапевтка Світлана Арефнія".

— Тут також проблема у поляризації: або йдуть всі, або ніхто. Згадаймо початок війни. Тоді пішли майже всі. Ми були мотивовані саме виживанням і захистом своєї території. Що сталося потім? Їх зупинили і сказали, що так багато людей не потрібно. Потім передумали і почали знову всіх збирати, — каже кандидатка психологічних наук.

За її словами, в паузі між останніми двома етапами мотивація впала, адже люди перестали діяти виключно на інстинктах і мали час проаналізувати і зробити вибір, керуючись вже логікою, а не емоціями.

— Раціональний вибір показав, що не всі хочуть і не всі можуть йти у військо. Дійсно, є ті, хто просто злякалися і повтікали. Але є й багато тих, хто може бути корисним армії в інший спосіб. Один за своїми внутрішніми якостями здатен воювати на передовій, другий — знаходити космічні кошти на закупівлю озброєння, третій — бути максимально продуктивним на тилових посадах, — пояснює експертка.

На її думку, перш за все, слід створити дійсно справедливий і чесний відбір за можливостями і здібностями.

— По-друге, вкрай важливо, щоб підготовка до служби тривала достатньо часу і давала можливість не лише навчитися військовій справі, а й адаптуватися до нових умов та реалій, — каже психотерапевтка.

Вона пояснює, що потрапляючи на навчання, чоловік переживає сильний стрес, але у міру знайомства з побратимами, отримання підтримки і набуття досвіду рівень цієї тривожності знижується в рази.

— В результаті такий боєць не втече з позицій за першої ж можливості, адже буде готовим до того, що на нього там чекає. Саме такий систематичний підхід і суворе дотримання усіх вимог і правил з обох боків могли б значно посилити нашу армію в майбутньому, — підсумувала Світлана Арефнія.

Нагадаємо, раніше вона пояснила "Телеграфу", як війна з Росією б’є по психіці мільйонів українців.