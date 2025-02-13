"Особливі": відомий журналіст порівняв футболістів збірної України з ухилянтами

Це стосується гравців, які перейшли до закордонних клубів під час війни

Футбольний журналіст і ведучий KDK Андрій Сеньків вважає, що українські футболісти, які переходять до закордонних команд під час повномасштабного вторгнення РФ, тікають від війни. До речі, Андрій прославився в Україні через гучний конфлікт із футболістом Євгеном Селезньовим.

Відповідний коментар Сеньківа наводить telegram-канал KDK. Він зазначив, що ухилянти, які перепливають Тису, більше не отримають славу на батьківщині, а ось футболістів, які перемогли у чемпіонаті Туреччини, вшановуватимуть як героїв.

"Українські футболісти, які переходять у закордонні клуби втікачі? Плюс-мінус так. На відміну від втікачів, які перепливли Тису, ми респектуємо футболістам, які залишили Україну. Я навіть не впевнений, що вони хоча б 5% своєї зарплати будуть давати на ЗСУ. Абстрагувалися, виїхали, розслабилися, життя продовжується. Особливі…" — заявив Сеньків.

Додамо, що Сеньків та другий ведучий KDK Сергій Болотников служать у лавах ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що в чемпіонат Туреччини перейшли відразу два футболісти "Шахтаря" та збірної України: Данило Сікан та Олександр Зубков. Обидва вже зіграли свої перші матчі у новій першості.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті, що дало право нашій команді брати участь у плей-оф за місце у Лізі А. За місце у Лізі А наша команда зіграє з Бельгією.