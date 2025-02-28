Допомагає шукати ухилянтів? Невідомий вертоліт помітили біля кордонів України (фото)

Борт пролетів поруч з чотирма пунктами пропуску

Пункт пропуску "Рава-Руська-Гребенне" може контролюватись авіацією. Там, як і в інших прикордонних до Польщі селах помітили невідомий вертоліт без розпізнавальних знаків.

Цей факт зафіксував радар Flightradar24, який дозволяє відстежувати більшість літаків, що здійснюють приватні, чартерні та цивільні авіарейси в режимі реального часу. На мапі польоту помітно, що борт рухався в межах польсько-українського кордону 26 лютого.

Спочатку вертоліт вилетів з польського аеродрому в Арламуві. Потім згідно з мапою польотів, борт пролетів біля кордону з Україною та поруч з новим прикордонним пунктом "Нижанковичі".

Далі Airbus Helicopters H135 полетів в бік пропускного пункту "Медика-Шегині". Звідти попрямував до Корчової, яке теж вважається прикордонним селищем.

Пізніше радари зафіксували вертоліт біля пропускного пункту в селищі Рава-Руська Львівської області. Там борт розвернувся та полетів тим самим шляхом, яким рухався до цього.

Зауважимо, що патрулювання кордону є стандартною практикою безпеки, яка застосовується для контролю та захисту державних меж у всьому світі. Втім, на конкретно цьому сервісі раніше подібне спостерігалося значно рідше.

Також нагадаємо, що повітряний простір над Україною було закрито після початку російського вторгнення, а тому цивільні повітряні судна використовують альтернативні маршрути через ризик бути збитими системами ППО. Однак моніторингові сервіси регулярно фіксують пасажирські літаки над різними українськими областями. Причин їх появи може бути кілька: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.

Раніше "Телеграф" писав, що над Україною помітили пасажирський літак із Єгипту, який рухався в Білорусь через тимчасово окуповану Донецьку область.