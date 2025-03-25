На войне Конституция для "отказников" не действует? Юристы объяснили нюансы

В условиях военного положения призыв на срочную военную службу не производится.

Венецианская комиссия – общепризнанный европейский и мировой консультативный юридический орган – дала свое заключение, в котором обратила внимание Конституционного суда Украины на проблему мобилизации лиц, отказывающихся от службы по религиозным убеждениям. Однако оказалось, что во время военного положения далеко не все нормы Конституции действуют.

Как пояснили "Телеграфу" в адвокатском объединении "Братья Федоровы", суды обвинительные приговоры выносят, а оправдательные — нет. Что касается Закона "Об альтернативной службе", то он не действует в условиях мобилизации.

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"Закон Украины "Об альтернативной (невоенной) службе" — во время мобилизации не действует. Об этом неоднократно говорил в своих решениях Верховный Суд по уголовным делам относительно уклонения от военной службы во время мобилизации. Сейчас граждане, отказывающиеся от прохождения военной службы во время мобилизации на основании религиозных убеждений, получают реальные меры наказания по ст. 336 УК (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации)", — говорят в адвокатском объединении.

Также есть нюанс: закон об альтернативной службе касался именно срочной службы. В условиях военного положения призыв на срочную военную службу не производится.

Что касается статьи 35 Конституции (допускающей возможность осуществления альтернативной службы), то на практике ее пока никому не удалось использовать в защите, говорят адвокаты.

Напомним, "Телеграф" писал, как командиры решают вопросы службы "отказников" по религиозным убеждениям.