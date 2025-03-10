Ухилянти зможуть не платити штраф від ТЦК за однієї умови: що відомо про законопроєкт

Військовий облік: кого звільнять від штрафів, а кому доведеться платити?

Верховна Рада України найближчим часом розгляне у другому читанні законопроєкт №12093, який передбачає зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення (КУпАП). Документ запроваджує новий механізм стимулювання порушників військового обліку до сплати штрафів, а також дає їм можливість уникнути адміністративної відповідальності у разі добровільного проходження військової служби.

Як повідомляє Судово-юридична газета, законопроєкт передбачає доповнення статті 247 КУпАП новою нормою, згідно з якою адміністративне провадження щодо осіб, які ухилялися від військового обліку, але добровільно вступили на службу, підлягає закриттю. Це стосується правопорушень, передбачених статтями 210 і 210-1 КУпАП.

Таким чином, громадяни, які раніше отримали штрафи від ТЦК (територіальних центрів комплектування), але вирішили піти служити, зможуть уникнути адміністративної відповідальності.

50% знижка на штраф: хто може скористатися

Проєкт закону передбачає, що порушники військового обліку, які не оспорюють своє правопорушення, можуть сплатити лише 50% від суми штрафу, якщо зроблять це протягом 10 днів після набрання чинності постановою про накладення штрафу.

Це означає, що замість 17 000 грн вони зможуть сплатити 8 500 грн і закрити провадження. Для цього в КУпАП буде додано нову статтю 300-3, яка закріплює порядок сплати штрафу зі знижкою.

Спрощена процедура для штрафників

Також законопроєктом передбачається новий порядок притягнення до відповідальності за порушення військового обліку. Зокрема, якщо особа погоджується з правопорушенням і не хоче брати участь у судовому процесі, вона може подати заяву через електронний кабінет у системі "Резерв+" або особисто в ТЦК.

У цьому випадку протокол про адмінправопорушення не складатиметься, а постанова про накладення штрафу буде винесена без присутності особи.

Посилення ролі Служби зовнішньої розвідки та ТЦК

Документ також передбачає розширення повноважень посадових осіб Служби зовнішньої розвідки (СЗР), які отримають право розглядати справи щодо порушників військового обліку, що перебувають у їхньому підпорядкуванні.

Крім того, у статті 251 КУпАП офіційно закріплюється можливість використання даних з Реєстру "Оберіг" як доказу порушення військового обліку.

Законопроєкт 12093 може суттєво змінити систему відповідальності за порушення військового обліку. З одного боку, він стимулює ухилянтів піти на службу, пропонуючи їм амністію від штрафів. З іншого — створює механізм швидкої та спрощеної сплати штрафів через електронні сервіси, що дозволить державі ефективніше контролювати військовий облік.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українці можуть отримати штраф за носіння військової форми, але тільки якщо на ній присутні знаки розрізнення.