Обійти службу в ЗСУ через віру. Венеціанська комісія висунула вердикт щодо призову релігійних людей

Навіть для самооборони країни відмовник не може бути змушений використовувати зброю

В Україні не можна змушувати людей носити або використовувати зброю, якщо вони відмовляються від військової служби за релігійними переконаннями. Але Конституція стверджує про обов'язок захищати країну.

Про це повідомила Венеціанська комісія. Це сталося за запитом Конституційного Суду, що розглядав справу адвентиста сьомого дня.

Венеціанська комісія, аналізуючи міжнародне законодавство, дійшла висновку, що відмова від військової служби через переконання не може бути повністю виключена. Відмовник не може бути змушений використовувати зброю, навіть для самооборони країни.

А що вирішили в Україні

У липні 2024 року Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного кримінального суду. Одним з питань виявилось відмова від мобілізації через релігію. Було встановлено, що відмова від служби особою, яка належить до релігійної організації, є ухиленням від призову за мобілізацією.

Варто зазначити, що Конституція України, яка є найвищим законом в нашій країні, стверджує про обов'язок захищати країну.

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Додамо, Конституція України також гарантує право громадян на свободу совісті та віросповідання, а також передбачає можливість заміни військової служби альтернативною невійськовою службою для осіб, чиї релігійні переконання забороняють брати до рук зброю. Однак в умовах воєнного стану це не передбачено. Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що нині відмовитися від мобілізації через релігійні погляди неможливо.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна звільнитися із ЗСУ, якщо мобілізували протиправно.