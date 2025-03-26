Іноземці, які воюють за Україну, не можуть отримати громадянство? Журналіст звинуватив МВС

Подібні випадки є чисельними

Отримання громадянства України іноземцями, які воюють у лавах ЗСУ, знову викликало публічну дискусію. Міністерство внутрішніх справ стверджує, що такі військові мають спрощену процедуру, проте приклади Жасулана Дюсембіна й Анастасії Леонової свідчать про інше.

Журналіст Володимир Золкін публічно спростував заяву МВС. Він нагадав, що обидва іноземці — Дюсембін (громадянин Казахстану) та Леонова (громадянка РФ) — служать у ЗСУ за контрактом, але не можуть отримати українське громадянство, попри численні звернення.

"І Жасулан і Анастасія проходять службу в ЗСУ по контракту, але досі не мають українського громадянства", — зазначив Золкін. За його словами, держава роками ігнорує ці запити, попри розголос у медіа.

Він додав, що не вимагає нічого від державних органів, оскільки "втратив будь-яку надію на те, що українські бюрократи почнуть рухатися".

У дописі МВС ішлося, що іноземці, які мають визначні заслуги перед Україною, служили або допомагали в зонах бойових дій, можуть отримати громадянство через подання пакета документів до міграційної служби. Відомство назвало це "способом віддячити за внесок у спільну боротьбу".

Нагадаємо, Жасулан Дюсембін та Анастасія Леонова неодноразово розповідали про відмови у громадянстві у відкритих інтерв’ю. Обидва воюють із перших місяців повномасштабного вторгнення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як множинне громадянство може вплинути на життя в Україні.