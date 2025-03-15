Подвійне громадянство звільнить від мобілізації? Чи можливо це

Є лише одна умова, за якої чоловіка точно не чіпатимуть

Мобілізації в Україні не підлягають певні категорії військовозобов'язаних чоловіків. Однак ті, що мають подвійне громадянство, не звільняються від призову на військову службу.

Як пояснили фахівці юридичної компанії INSEININ, особи, що мають громадянство іншої країни, все одно вважаються громадянами України, тому їх мобілізація законна.

Згідно зі Конституцією нашої країни, існує єдине громадянство. Хоча, водночас Україною не передбачено автоматичну втрату українського громадянства при отриманні іншого. Тому особа, що набула громадянство іншої держави, юридично все ще вважається громадянином України, доки не здійснить офіційної процедури виходу з громадянства, відповідно до закону "Про громадянство України".

"Це створює певну правову колізію, адже держава не визнає другого громадянства, але й не може позбавити людину українського паспорта без її волевиявлення", — додали вони.

Тому чоловік, що має подвійне громадянство, все ще залишається громадянином України. Відповідно, його можуть мобілізувати. Якщо ж він виїде за кордон на основі іноземного паспорта, то це можна вважати незаконним перетином. У такому випадку його, ймовірно, чекатиме адміністративна або кримінальна відповідальність.

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