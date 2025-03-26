Иностранцы, воюющие за Украину, не могут получить гражданство? Журналист обвинил МВД

Подобные случаи многочисленны

Получение гражданства Украины иностранцами, воюющими в рядах ВСУ, снова вызвало публичную дискуссию. Министерство внутренних дел утверждает, что для таких военных есть упрощенная процедура, однако примеры Жасулана Дюсембина и Анастасии Леоновой свидетельствуют о другом.

Журналист Владимир Золкин публично опроверг заявление МВД. Он напомнил, что оба иностранца — Дюсембин (гражданин Казахстана) и Леонова (гражданка РФ) — служат в ВСУ по контракту, но не могут получить украинское гражданство, несмотря на многочисленные обращения.

"И Жасулан и Анастасия проходят службу в ВСУ по контракту, но до сих пор не имеют украинского гражданства", — отметил Золкин. По его словам, государство годами игнорирует эти запросы, несмотря на огласку в медиа.

Он добавил, что не требует ничего от государственных органов, поскольку "потерял какую-либо надежду на то, что украинские бюрократы начнут двигаться".

В сообщении МВД говорилось, что иностранцы, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной, служили или помогали в зонах боевых действий, могут получить гражданство через предоставление пакета документов в миграционную службу. Ведомство назвало это "способом отблагодарить за вклад в совместную борьбу".

Напомним, Жасулан Дюсембин и Анастасия Леонова не раз рассказывали об отказах в гражданстве в открытых интервью. Оба воюют с первых месяцев полномасштабного вторжения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как множественное гражданство может повлиять на жизнь в Украине.