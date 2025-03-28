Несколько раз пытался попасть в Раду и "покупал" мандат: что известно о Плахотнике, тело которого нашли под Днепром

Депутат фигурировал в нескольких скандалах

Сегодня, 28 марта, в городе Каменское Днепропетровской области обнаружили тело мужчины. Предполагается, что убитым может быть представитель партии "Батькивщина" Александр Плахотник. Ранее мужчина был вице-мэром города и возглавлял водоканал.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о деятельности Александра Плахотника, которого в городе называли "Саша Пупс". Депутат был фигурантом нескольких скандалов.

Александр Плахотник — что о нем известно

Депутат родился в 1975 году в городе Каменское Днепропетровской области, где и начал строить политическую карьеру. Александр занимался предпринимательством, а именно предоставлял в аренду и эксплуатацию собственное или арендованное недвижимое имущество.

Также Плахотник занимал должность секретаря Днепродзержинского городского совета и вице-мэра Днепродзержинска (теперь Каменское), был генеральным директором КП "Каменский водоканал".

Александр Плахотник был вице-мэром Каменского

Александр являлся членом политической силы "Батькивщина" и, как сообщали СМИ, своему близкому окружению рассказывал, что купил мандат лидера местной партийной организации за 100 тысяч долларов. Депутат якобы сам лично отвез эти деньги тете Юлии Тимошенко, которая была главой областной организации БЮТ Антонине Ульяхиной.

Александра Плахотника обвиняли в покупке мандата

Также была информация, что бывший вице-мэр Каменского Александр Плахотник якобы приобрел себе место в проходной части партийного списка БЮТ за 1 миллион долларов. Но в Верховную Раду Плахотник так и не попал.

Еще он был замешан в драке в клубе. СМИ писали о том, что Александр ворвался в заведение "Монро", которое принадлежало члену исполкома Наталье Лесничей и избил ее якобы за поджог автомойки своей супруги.

А женой Александра является дочь ректора Днепропетровского государственного технического университета Елена Коробочка. У них есть дочь Дарья. Супруга Плахотника в 2015 году успешно баллотировалась в Днепропетровский областной совет от ВО "Батькивщина", а в 2019 году баллотировалась в украинский парламент.

Александр Плахотник со своей женой Еленой

Есть также информация, что вероятно погибший Александр Плахотник был бизнес-партнером одиозных братьев Дубинских, которые связаны с коррупционными скандалами. В частности Александра Дубинского подозревают в организации схемы для выезда за границу военнообязанных и государственной измене.

"Телеграф" писал ранее, что на прошлой неделе Одесса попрощалась с активистом Демьяном Ганулом. Его застрелили в центре города на глазах прохожих.