Вільний графік та висока оплата: на Одещині з’явилася приваблива вакансія для пенсіонерів

Головна перевага цієї вакансії – відсутність жорсткого графіка

У селищі Авангард Одеської області пропонують роботу садівника з оплатою до 18 тисяч гривень. Графік вільний – працюєте у своєму темпі.

Роботодавець готовий взяти пенсіонерів, які мають досвід догляду за городом. Відповідна вакансія розміщена на одному з популярних платформ пошуку роботи.

Сільськогосподарське підприємство шукає працівників для догляду за виноградником та малиною. Заробітна плата коливається від 16 до 18 тисяч гривень залежно від виконаної роботи. Оплата проводиться одразу після завершення кожного завдання.

До обов'язків садівника входить підрізка малини, прополка грядок, догляд за виноградником, підв'язка лоз та інші роботи. Також потрібно скошувати траву, прибирати бур'яни, збирати врожай та готувати ґрунтосуміші.

Головна перевага цієї вакансії – відсутність жорсткого графіка. Працівник сам визначає, коли і скільки часу присвятити роботі.

Роботодавець орієнтується на місцевих жителів із районів Авангард, Ленселище чи найближчих околиць Одеси. Житло не надається, тому важливо мати можливість добиратися до місця роботи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Києві з’явилася ідеальна вакансія для пенсіонерів. Обіцяють премії, відсотки і безкоштовне житло.