Премії, відсотки і безкоштовне житло: в Києві з’явилася ідеальна вакансія для пенсіонерів

Досвід роботи не потрібен – всьому навчать на місці

Знайти роботу після виходу на пенсію буває складно. Але інколи з'являються пропозиції, створені спеціально для пенсіонерів.

Така вакансія нещодавно з'явилася в Голосіївському районі Києва — там шукають коменданта хостела і пропонують пристойну зарплату. Відповідне оголошення розміщене на одному з популярних платформ пошуку роботи.

Хостел пропонує зарплату від 14 до 18 тисяч гривень, а також премії та відсотки. Головна перевага цієї роботи – безкоштовне проживання. Це особливо важливо для пенсіонерів, переселенців та іногородніх, які хочуть працювати в Києві.

До обов'язків коменданта входить реєстрація мешканців, ведення документів, прання білизни та підтримка чистоти в приміщеннях. Також потрібно стежити за дотриманням правил проживання та безпекою.

Досвід роботи не потрібен – всьому навчать на місці. Від кандидата вимагають лише відповідальність, охайність, комунікабельність та відсутність шкідливих звичок. Перевагу надають жінкам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, де людям похилого віку пропонують стабільну роботу з цілком гідною зарплатою. П'ятий робочий день не буде постійним.