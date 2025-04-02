Царский график и оплата: на работу на свежем воздухе ищут пенсионеров

За несколько часов в день можно неплохо заработать

Во время войны и не только многие пенсионеры ищут возможность дополнительного заработка. Одним из вариантов временной занятости, не требующей специальных навыков, является работа промоутером по раздаче флаеров.

Особенно привлекательной эта вакансия может стать для активных людей пенсионного возраста, стремящихся соединить полезное с приятным работу на свежем воздухе и общение с новыми людьми. Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы.

Что предлагается?

Женский фитнес-клуб приглашает промоутеров для раздачи рекламных флаеров. Задача достаточно проста – нужно предлагать прохожим (преимущественно женщинам) рекламные материалы и записывать контактные данные тех, кто заинтересовался бесплатной пробной тренировкой.

Условия и оплата

Главным преимуществом этой вакансии есть гибкий график работы. Можно работать от 3 до 6 часов в день, выбирая удобное время. Оплата труда составляет от 600 до 1200 гривен в день в зависимости от отработанных часов. Выплаты производятся ежедневно, что является дополнительным плюсом.

Где можно работать?

Работать можно в разных районах Киева и пригороде:

Голосеевский район (станции метро Голосеевская и Демеевская);

Шевченковский район (Лукьяновская, Дорогожичи);

Соломенский район (проспект Лобановского);

Дарницкий район (метро Дарница, Черниговская, Вырлица, Харьковская, Позняки);

Деснянский район (Троещина, улица Лаврухина);

Пригород: Буча, Ирпень, Вышгород.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что в Одесской области появилась привлекательная вакансия для пенсионеров. Там свободный график и высокая плата.