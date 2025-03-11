За 5 годин на день — 12 тисяч грн: пенсіонерам пропонують непоганий підробіток

З'явилась нескладна вакансія

Якщо ви вже на пенсії і хочете мати гідне доповнення до пенсійних виплат, варто розглянути неважку роботу на неповний день. Серед таких варіантів заслуговує на увагу вакансія няні у Вінниці.

Родина з Вінниці шукає турботливу няню для малюка віком 3 місяці. Особливістю цієї пропозиції є те, що роботодавці готові взяти на роботу людину без досвіду, включно з пенсіонерами. Головними вимогами є любов до дітей та бажання навчатися. Відповідна вакансія розміщена на сайті з пошуку роботи Work.ua.

Робочий час становить 5 годин на день – з 12:00 до 17:00 або з 13:00 до 18:00. Заробітна плата складає від 9 000 до 12 000 гривень.

До обов'язків няні входитиме догляд за дитиною: годування, переодягання та дотримання режиму дня малюка. Також потрібно буде гуляти з дитиною на свіжому повітрі, забезпечувати гігієну малюка допомагати йому заснути.

Додатково від працівника очікується легка допомога по дому, пов'язана з дитиною – стерилізація пляшечок та підтримка порядку в дитячій зоні. Важливою частиною роботи буде спілкування з малюком та його розвиток відповідно до віку через колискові, розмови та м'які ігри.

Роботодавець вимагає від кандидатів доброти, відповідальності та охайності. Обов'язковою умовою є відсутність шкідливих звичок.

Натомість пропонуються комфортні умови праці в сімейній атмосфері, можливість узгодження змін графіку, конкурентна оплата та дружнє ставлення.

Нагадаємо, мережа магазинів Watsons Україна наразі пропонує вакансію комплектувальника на склад. Це неважка робота для пенсіонерів, які готові працювати повний робочий день.