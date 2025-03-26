Для "рукастих" студентів зʼявилась вакансія - обіцяють високу зарплату і гнучкий графік

Для роботи не потрібні спеціальні знання

Знайти підробіток під час навчання — непросте завдання для багатьох студентів. Особливо цінні вакансії, де беруть без досвіду і навчають прямо на робочому місці.

У Малині шукають працівників на СТО, і досвід не потрібен. Роботодавець обіцяє безкоштовне навчання та зарплату від 20 тисяч гривень. Відповідна вакансія розміщена на одному з популярних платформ пошуку роботи.

СТО в Малині пропонує роботу майстрам з кузовного ремонту. Зарплата становить 20-40 тисяч гривень залежно від обсягу робіт та кваліфікації.

Графік роботи гнучкий, що дозволяє поєднувати роботу з навчанням. Майстерня обладнана всім необхідним та має опалення.

Вакансія підходить студентам та людям з інвалідністю. Для роботи не потрібні спеціальні знання – необхідні лише відповідальність та бажання вчитися. Новачків безкоштовно навчають всім необхідним навичкам, а заробляти можна вже з першого дня.

Оплата залежить від виконаних робіт. Система передбачає високий відсоток від замовлень, що дає змогу працівникам впливати на свій дохід. Роботодавець гарантує вчасну оплату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що з’явилась непильна вакансія для пенсіонерів. Роботодавець обіцяє високу зарплату і обов’язкові подарунки.