Майже сто гривень за 5 хвилин роботи. Українським пенсіонерам пропонують цікавий підробіток

Це хороший підробіток у вільний час

Робота для пенсіонерів часом стає необхідністю через невисокі пенсії. Серед різноманітних підробітків особливу увагу привертає вакансія таємного покупця.

Таємний покупець – це людина, яка відвідує різні заклади за певним сценарієм, оцінюючи якість обслуговування. Після візиту потрібно заповнити анкету на сайті компанії. Такі перевірки проводяться в банках, магазинах, аптеках та транспортних компаніях міста й області. Відповідна вакансія з’явилась на сайті з пошуку роботи Work.ua.

Оплата становить від 90 гривень за одну перевірку, яка триває приблизно 5 хвилин. Працювати можна у вільний час, що особливо зручно для пенсіонерів. Для участі потрібно мати доступ до інтернету та пристрій для фото- й аудіозапису.

Компанія-роботодавець працює в цій сфері понад 13 років і спеціалізується на оцінюванні взаємодії з клієнтами. Місце роботи – Одеса, форма зайнятості – неповна.

Таємний покупець – це особа, яка за дорученням компанії відвідує заклади як звичайний клієнт, щоб оцінити якість обслуговування та дотримання стандартів сервісу. Під час візиту таємний покупець спостерігає за роботою персоналу, оцінює чистоту приміщення, швидкість обслуговування та інші аспекти роботи закладу. Така діяльність допомагає бізнесу покращувати свій сервіс, а пенсіонерам – отримувати додатковий дохід.

Також "Телеграф" повідомляв про відкриту вакансію у Києві. Шукають активних пенсіонерів для роботи із землею.