З’явилась непильна вакансія для пенсіонерів. Обіцяють високу зарплату і обов’язкові подарунки

Гідна оплата і графік можна самому вибрати

Робота для пенсіонерів переважно — це копійки, але в Липовці з'явилася вакансія, що може зацікавити людей старшого віку. Місцевий магазин шукає продавця-консультанта з зарплатою від 14 до 28 тисяч гривень залежно від результатів роботи.

Ця вакансія особливо привабливо виглядає для пенсіонерів, адже роботодавець відкрито заявляє про готовність працевлаштувати людей будь-якого віку. Розташований магазин на вулиці Данила Галицького, 35. Відповідна вакансія розміщена на одному з сайтів з пошуку роботи.

До потенційного працівника є ряд основних обов’язків: консультування покупців, роботу з касою та підтримку порядку в торговому залі. Досвід роботи бажаний, але не обов'язковий – головне мати бажання навчатися. Магазин спеціалізується на продажу товарів для дому та всіляких дрібничок. Зарплата складає від 14 до 28 тисяч.

Серед переваг – змінний графік, який можна обговорити індивідуально, офіційне працевлаштування та можливість кар'єрного зростання. Цікаво, що кожен працівник щомісяця отримує гарантовані подарунки. Для тих, хто шукає підробіток, доступна й неповна зайнятість.

Раніше "Телеграф" також писав, про те, що пенсіонерам пропонують непоганий підробіток. За 5 годин на день — 12 тисяч грн.