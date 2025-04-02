Випробуйте удачу: які цифри можуть принести виграш у "Лото-Забава" цієї неділі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
ШІ назвав цифри, які можуть принести удачу
"Лото-Забава" — це українська лотерея, яка з року в рік робить із щасливих українців мільйонерів. Для цього потрібна лише скромна сума на квиток і трохи удачі. Ба більше, навіть якщо заповітний мільйон не піддався гравцеві, завжди є шанс на менший виграш.
"Телеграф" розповість, як грати і цю відому лотерею і навіть, заручившись розрахунками штучного інтелекту, спробує підказати, які білети не варто купувати, а які можуть принести успіх.
Важливо: всі розрахунки, наведені у статті, мають суто теоретичний характер і не є закликом і навіть рекомендацією. Головне в лотереях – удача. Наші підказки підійдуть тим, хто не впевнений у власному везінні та готовий довіритися у виборі штучному інтелекту.
Прогноз на 6 березня (тираж 1326)
За основу ми взяли результати минулої неділі, які попросили проаналізувати ШІ Grok. Ґрунтуючись на них, він спробував розрахувати можливі майбутні виграшні комбінації.
Головна гра:
Джекпот:
Для джекпоту потрібно закреслити три горизонталі в одному ігровому полі, кожна з яких складається з 5 чисел без використання підковок. Ось три набори по 5 чисел, які, на думку ШІ, можуть принести удачу:
- Набір 1: 3, 15, 27, 42, 68
- Набір 2: 7, 19, 34, 49, 72
- Набір 3: 12, 25, 38, 53, 75
190 тисяч — три горизонталі з однією або двома підковками:
Набір 1: 4, 16, 29, 43, 67
Набір 2: 9, 22, 35, 50, 71
Третя горизонталь: підковка + числа, наприклад, 13, 28, 44, 60.
Дві горизонталі чи діагоналі з підковками чи без
Для цього достатньо закреслити дві лінії (горизонталі або діагоналі) в одному полі:
- Набір 1: 5, 18, 31, 46, 69 (горизонталь)
- Набір 2: 10, 23, 36, 51, 74 (горизонталь або діагональ з підковкою, якщо потрібно).
Сума виграшу залежатиме від тиражу.
3 числа по горизонталі (від 1 до 75) для гри "Парочка"
У "Парочці" для виграшу 100 гривень потрібно, щоб три числа у піраміді збіглися з тими, що випали, і утворили лінію. Набір з 3 чисел:
- 8, 20, 33
Ці числа можуть бути частиною горизонтальної лінії у піраміді. Якщо вони випадуть серед 9 чисел із лототрону, це принесе виграш.
6 чисел (від 1 до 75) для гри "Парочка"
Для головного призу у 300 000 гривень усі числа у піраміді мають збігтися з тими, що випали. Піраміда в "Парочці" складається з 6 чисел (1 на вершині, 2 у другому ряду, 3 у третьому):
- 6, 17, 30, 45, 58, 70
Таким чином, ШІ для наступної гри пропонує вибирати квитки з такими числами і, бажано, з такими комбінаціями.
Про "Лото-Забаву"
Українська лотерея, що належить оператору державних лотерей "М.С.Л.", який є правонаступником радянського держпідприємства "Спортлото", має ліцензію Міністерства фінансів України. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно придбати квиток, який коштує 20 гривень. Можна купувати необмежену кількість квитків, а також перепусток у додаткові розіграші. Це збільшить шанс на виграш.
Розіграші відбуваються щонеділі о 9:00. Результати можна буде дізнатися на нашому сайті за посиланням, яке з’явиться тут------- після їх оголошення.
Правила
Квиток "Лото-Забави" виглядає так:
У білеті "Лото-Забава" є три ігрових поля, кожне з яких може стати виграшним. Кожне ігрове поле складається з 25 клітинок, в яких розміщено 23 числа з числового ряду від 1 до 75, та дві пільгові клітинки з підковами, які замінюють будь-яке виграшне число. Під час гри з лототрона випадають кульки з числами. Закреслюйте ці числа в усіх ігрових полях.
Виграш:
Також на ньому є додаткова гра з виграшем 300 тисяч, яка має такий вигляд:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мешканець Київщини виграв у лотерею мільйон і не давав про себе знати.