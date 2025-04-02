Випробуйте удачу: які цифри можуть принести виграш у "Лото-Забава" цієї неділі

ШІ назвав цифри, які можуть принести удачу

"Лото-Забава" — це українська лотерея, яка з року в рік робить із щасливих українців мільйонерів. Для цього потрібна лише скромна сума на квиток і трохи удачі. Ба більше, навіть якщо заповітний мільйон не піддався гравцеві, завжди є шанс на менший виграш.

"Телеграф" розповість, як грати і цю відому лотерею і навіть, заручившись розрахунками штучного інтелекту, спробує підказати, які білети не варто купувати, а які можуть принести успіх.

Важливо: всі розрахунки, наведені у статті, мають суто теоретичний характер і не є закликом і навіть рекомендацією. Головне в лотереях – удача. Наші підказки підійдуть тим, хто не впевнений у власному везінні та готовий довіритися у виборі штучному інтелекту.

Прогноз на 6 березня (тираж 1326)

За основу ми взяли результати минулої неділі, які попросили проаналізувати ШІ Grok. Ґрунтуючись на них, він спробував розрахувати можливі майбутні виграшні комбінації.

Головна гра:

Джекпот:

Для джекпоту потрібно закреслити три горизонталі в одному ігровому полі, кожна з яких складається з 5 чисел без використання підковок. Ось три набори по 5 чисел, які, на думку ШІ, можуть принести удачу:

Набір 1: 3, 15, 27, 42, 68

Набір 2: 7, 19, 34, 49, 72

Набір 3: 12, 25, 38, 53, 75

190 тисяч — три горизонталі з однією або двома підковками:

Набір 1: 4, 16, 29, 43, 67

Набір 2: 9, 22, 35, 50, 71

Третя горизонталь: підковка + числа, наприклад, 13, 28, 44, 60.

Дві горизонталі чи діагоналі з підковками чи без

Для цього достатньо закреслити дві лінії (горизонталі або діагоналі) в одному полі:

Набір 1: 5, 18, 31, 46, 69 (горизонталь)

(горизонталь) Набір 2: 10, 23, 36, 51, 74 (горизонталь або діагональ з підковкою, якщо потрібно).

Сума виграшу залежатиме від тиражу.

3 числа по горизонталі (від 1 до 75) для гри "Парочка"

У "Парочці" для виграшу 100 гривень потрібно, щоб три числа у піраміді збіглися з тими, що випали, і утворили лінію. Набір з 3 чисел:

8, 20, 33

Ці числа можуть бути частиною горизонтальної лінії у піраміді. Якщо вони випадуть серед 9 чисел із лототрону, це принесе виграш.

6 чисел (від 1 до 75) для гри "Парочка"

Для головного призу у 300 000 гривень усі числа у піраміді мають збігтися з тими, що випали. Піраміда в "Парочці" складається з 6 чисел (1 на вершині, 2 у другому ряду, 3 у третьому):

6, 17, 30, 45, 58, 70

Таким чином, ШІ для наступної гри пропонує вибирати квитки з такими числами і, бажано, з такими комбінаціями.

Про "Лото-Забаву"

Українська лотерея, що належить оператору державних лотерей "М.С.Л.", який є правонаступником радянського держпідприємства "Спортлото", має ліцензію Міністерства фінансів України. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно придбати квиток, який коштує 20 гривень. Можна купувати необмежену кількість квитків, а також перепусток у додаткові розіграші. Це збільшить шанс на виграш.

Розіграші відбуваються щонеділі о 9:00. Результати можна буде дізнатися на нашому сайті за посиланням, яке з’явиться тут------- після їх оголошення.

Правила

Квиток "Лото-Забави" виглядає так:

У білеті "Лото-Забава" є три ігрових поля, кожне з яких може стати виграшним. Кожне ігрове поле складається з 25 клітинок, в яких розміщено 23 числа з числового ряду від 1 до 75, та дві пільгові клітинки з підковами, які замінюють будь-яке виграшне число. Під час гри з лототрона випадають кульки з числами. Закреслюйте ці числа в усіх ігрових полях.

Виграш:

Також на ньому є додаткова гра з виграшем 300 тисяч, яка має такий вигляд:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мешканець Київщини виграв у лотерею мільйон і не давав про себе знати.