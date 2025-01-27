Час перевірити антресолі. Радянську вазу за майже 65 тисяч продають в Україні (фото)

За лотом стежить 24 потенційних покупці

Колекціонери готові платити чималі гроші за раритетні предмети радянської доби. На українському онлайн-аукціоні з'явився рідкісний лот – пропагандистська ваза "Колгоспні жінки. Дівчата-женці" Баранівського фарфорового заводу 1950-х років.

За унікальний предмет продавець просить 64,5 тисячі гривень, а функція "купити зараз" коштує 65 тисяч гривень. Знайти лот можна на ресурсі "Віоліті".

Ваза створена у класичних пропорціях: при висоті 18 сантиметрів її найширша частина сягає 20 сантиметрів. Виріб прикрашений вишуканим надглазурним розписом та золоченням, виконаним у техніці декалькоманії. Верхня частина має діаметр 11 сантиметрів.

За інформацією продавця, ваза перебуває у доброму стані та має лише мінімальні сліди часу. Предмет не потребував реставрації та зберіг оригінальний вигляд з моменту виготовлення.

Лот викликав значний інтерес серед колекціонерів – за ним стежать 24 потенційних покупці. Продавець знаходиться в Запоріжжі та пропонує доставку "Новою поштою" по всій території України.

Оплату можна здійснити через популярні банківські системи: ПриватБанк, Monobank, Ощадбанк, Райффайзен банк Аваль. Для закордонних покупців доступні платежі через Western Union та PayPal. Аукціон триватиме до 28 січня 2025 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що за вазу часів СРСР можна отримати понад 40 тисяч грн. Йдеться про унікальний виріб, створений ще 1920 року.