Испытайте удачу: какие цифры могут принести выигрыш в "Лото-Забава" в это воскресенье

ИИ назвал цифры, которые могут принести удачу

"Лото-Забава" — это украинская лотерея, которая из года в год делает из везучих украинцев миллионеров. Для этого необходима лишь скромная сумма на билет и немного удачи. Более того, даже если заветный миллион не поддался игроку — всегда есть шанс на меньший выигрыш.

"Телеграф" расскажет, как играть и эту известную лотерею и даже, заручившись расчетами искусственного интеллекта, попытается подсказать, какие билеты не стоит покупать, а какие могут принести удачу.

Важно: все расчеты, приведенные в статье, носят сугубо теоретический характер и не являются призывом и даже рекомендацией. Главное в лотереях — удача. Наши подсказки подойдут тем, кто не уверен в собственном везении и готов довериться в выборе искусственному интеллекту.

Прогноз на 6 марта (тираж 1326)

За основу мы взяли результаты минувшего воскресенья, которые попросили проанализировать ИИ Grok. Основываясь на них он попытался рассчитать возможные будущие выигрышные комбинации.

Главная игра:

Джекпот:

Для джекпота требуется зачеркнуть три горизонтали в одном игровом поле, каждая из которых состоит из 5 чисел, без использования подковок. Вот три набора по 5 чисел, которые, по мнению ИИ, могут принести удачу:

Набор 1: 3, 15, 27, 42, 68

Набор 2: 7, 19, 34, 49, 72

Набор 3: 12, 25, 38, 53, 75

190 тысяч — три горизонтали с одной или двумя подковками:

Набор 1: 4, 16, 29, 43, 67

Набор 2: 9, 22, 35, 50, 71

Третья горизонталь: подковка + числа, например, 13, 28, 44, 60.

Две горизонтали или диагонали с подковками или без

Для этого достаточно зачеркнуть две линии (горизонтали или диагонали) в одном поле:

Набор 1: 5, 18, 31, 46, 69 (горизонталь)

(горизонталь) Набор 2: 10, 23, 36, 51, 74 (горизонталь или диагональ с подковкой, если нужно).

Сумма выиграша будет зависеть от тиража.

3 числа по горизонтали (от 1 до 75) для игры "Парочка"

В "Парочке" для выигрыша 100 гривен нужно, чтобы три числа в пирамиде совпали с выпавшими и образовали линию. Набор из 3 чисел:

8, 20, 33

Эти числа могут быть частью горизонтальной линии в пирамиде. Если они выпадут среди 9 чисел из лототрона, это принесет выигрыш.

6 чисел (от 1 до 75) для игры "Парочка"

Для главного приза в 300 000 гривен все числа в пирамиде должны совпасть с выпавшими. Пирамида в "Парочке" состоит из 6 чисел (1 на вершине, 2 во втором ряду, 3 в третьем):

6, 17, 30, 45, 58, 70

Таким образом ИИ для следующей игры предлагает выбирать билеты с такими числами и, желательно, с такими комбинациями.

О "Лото-Забаве"

Украинская лотерея, принадлежащая оператору государственных лотерей "М.С.Л.", который является правопреемником советского госпредприятия "Спортлото", имеет лицензию Министерства финансов Украины. Чтобы принять участие в розыгрыше нужно приобрести билет, который стоит 20 гривен. Можно покупать неограниченное число билетов, а также пропусков в дополнительные розыгрыши. Это увеличит шанс на выигрыш.

Розыгрыши проходят каждое воскресенье в 9:00. Результаты можно будет узнать на нашем сайте по ссылке, которая появится здесь — — — — — после их объявления.

Правила

Билет "Лото-Забавы" выглядит следующим образом:

В билете "Лото-Забава" есть три игровых поля, каждое из которых может стать выигрышным. Каждое игровое поле состоит из 25 ячеек, в которых размещено 23 числа из числового ряда от 1 до 75, и две льготные ячейки с подковами, заменяющими любое выигрышное число. Во время игры с лототрона выпадают шарики с числами. Зачеркивайте эти числа во всех игровых полях.

Выигрыш:

Также на нем есть дополнительная игра с выигрышем 300 тысяч, которая выглядит так:

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Киевщины выиграл в лотерею миллион и не давал о себе знать.