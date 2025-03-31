Незвичний посуд із СРСР продають за космічним прайсом, чим він особливий (фото)

Річ присвячена події, яка відбулась у Радянському Союзі

Речі СРСР і досі можна придбати в Україні. Деякі з них продають за великі гроші, до прикладу, радянські фужери.

Відповідне оголошення з'явилось на сайті купівлі-продажу. Там люди частенько продають вінтажні речі. Автор зазначає, що це ювілейні кришталеві келихи "Олімпіада-80".

На зображенні показано чотири кришталеві склянки. Вони мають характерний дизайн із прозорими кришталевими чашами з геометричними візерунками та бурштиновими ніжками й основами.

У тексті оголошення вказано, що вони виготовлені у 1979 році, тобто їм 46 років. В наявності 4 келихи в ідеальному стані. Їх висота 15,5 см, діаметр верху 5,5 см, ціна 2500 грн за штуку.

Чотири келихи будуть коштувати 10 тисяч гривень. "Телеграф" підготував інфографіку, що можна купити на ці гроші в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв про 5 незвичних речей з часів Радянського Союзу, призначення яких багато хто зараз уже не розуміє. На сьогодні вони своїм виглядом можуть викликати справжнє здивування. А також розповідали, що в інтернеті з’явилося цікаве оголошення щодо продажу ретро-мотоцикла ІЖ-350 з часів Радянського Союзу. Цей товар може стати справжнім скарбом для любителів мото, так ще й у поєднанні зі старовиною.