Рідкісні золоті сережки "Самовари" СРСР продають в Україні: скільки вони коштують

Середки виготовлені у Ризі

В інтернеті з’явилося оголошення про продаж унікальних золотих сережок "Самовари", виготовлених у Радянському Союзі. Прикраси, вироблені Ризьким заводом ювелірних виробів, оцінені у 27 450 гривень.

Відповідне оголошення з’явилося на OLX. Сережки мають пробу 583° та вагу 6,1 грама. Вони виготовлені з лимонного золота, мають французьку застібку та декоровані кленовим листком. Розміри прикрас: висота – 40 мм, ширина у найширшому місці – 15 мм. Продавець зазначає, що відправка здійснюється після передоплати 350 грн через "Нову пошту" з можливістю накладного платежу.

На ринку ціна золота 583 проби зараз становить до 2596 грн за грам. Якщо врахувати вагу сережок, вартість металу в них приблизно 15 816 грн. Це значно менше за заявлену ціну в оголошенні — це може пояснюватися їхньою рідкісністю та колекційною цінністю.

У коментарях до схожих пропозицій в мережі користувачі пишуть, що такі сережки зустрічаються рідко. Вони є предметом колекціонування для любителів ювелірних виробів радянської епохи та ретро-прикрас.

Раніше "Телеграф" писав, що рідкісні моделі авто СРСР продають за 9000 гривень. В оголошенні представлені моделі в різних кольорах: класичні "Волги", "Жигулі", мікроавтобуси "РАФ" та навіть рідкісні варіанти ГАЗ.