Не сплачено понад 80 млрд грн. Хто з українців найбільше боргує за "комуналку"

Володимир Омельченко виділив кризу у сфері "Теплокомуненерго"

Навіть в умовах війни українці продовжують відповідально сплачувати за комунальні послуги, тоді як у преміальних житлових комплексах накопичуються борги. Водночас тисячі підприємств отримали право не сплачувати за енергоресурси, хоча лише частина з них працює на оборону.

Як повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, населення загалом сплачує 85–90% рахунків попри фінансові труднощі.

Найбільш дисциплінованими в цьому питанні є представники бідних і середніх верств населення, які намагаються вчасно виконувати свої зобов’язання.

А що заможніші?

Водночас ситуація з платежами у преміальних житлових комплексах кардинально інша. Омельченко розповів, що в престижному житловому комплексі "Новопечерські Липки" деякі боржники накопичили заборгованість у розмірі 100-150 тисяч гривень.

"Як не дивно, пенсіонери чи люди, які отримують зарплату 10-15 тисяч гривень сплачують справно", — зауважив Володимир Омельченко.

Серед глобальних проблем фахівець виділив кризу у сфері "Теплокомуненерго", де загальна заборгованість вже перевищує 80 мільярдів гривень. Не краща ситуація й на ринку електроенергії, де значні борги мають водоканали та державні шахти.

Однак найбільш суперечливий момент — це питання підприємств, яким під час війни фактично дозволено не сплачувати за енергоресурси.

"Є понад 5 000 підприємств, яким заборонено під час війни заморожувати рахунки, штрафувати за невиплату вчасних розрахунків за енергоносії. Як не дивно, серед цих підприємств лише 30% працюють на оборону і дійсно мають потребу в броні. А всі інші — невідомо, як у ці списки потрапили", — зауважив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як перевірити борги за електроенергію та не наробити нових. Аби відстежувати заборгованість можна скористатися декількома інструментами.