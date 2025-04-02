Не уплачено более 80 млрд. грн. Кто из украинцев больше всего должает за "коммуналку"

Владимир Омельченко выделил кризис в сфере "Теплокоммунэнерго"

Даже в условиях войны украинцы продолжают ответственно оплачивать коммунальные услуги, тогда как в премиальных жилищных комплексах накапливаются долги. В то же время, тысячи предприятий получили право не платить за энергоресурсы, хотя только часть из них работает на оборону.

Как сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, население в целом платит 85–90% счетов, несмотря на финансовые трудности.

Наиболее дисциплинированными в этом вопросе являются представители бедных и средних слоев населения, которые пытаются своевременно выполнять свои обязательства.

А что побогаче?

В то же время, ситуация с платежами в премиальных жилищных комплексах кардинально иная. Омельченко рассказал, что в престижном жилищном комплексе "Новопечерские Липки" некоторые должники накопили задолженность в размере 100-150 тысяч гривен.

"Как ни странно, пенсионеры или люди, получающие зарплату 10-15 тысяч гривен, платят исправно", — отметил Владимир Омельченко.

Среди глобальных проблем специалист выделил кризис в сфере "Теплокоммунэнерго", где общая задолженность уже превышает 80 миллиардов гривен. Не лучше ситуация и на рынке электроэнергии, где значительные долги имеют водоканалы и государственные шахты.

Однако наиболее спорный момент — это вопрос предприятий, которым во время войны фактически позволено не платить за энергоресурсы.

"Есть свыше 5 000 предприятий, которым запрещено во время войны замораживать счета, штрафовать за невыплату своевременных расчетов за энергоносители. Как ни странно, среди этих предприятий только 30% работают на оборону и действительно нуждаются в броне. А все остальные — неизвестно, как в эти списки попали", — отметил директор энергетических компаний.

Ранее Телеграф сообщал, как проверить долги за электроэнергию и не наделать новых. Чтобы отслеживать задолженность, можно воспользоваться несколькими инструментами.