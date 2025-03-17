Скільки потрібно заборгувати, щоб забрали квартиру

У 2025 році пеня за комунальні борги нараховуються, а в серйозних випадках можливі невідворотні наслідки

Заборгувати за комунальні послуги може кожен, однак ігнорувати цей борг не можна. Комунальні служби спочатку можуть запропонувати реструктуризацію боргу, але якщо домовленості не досягнуто, справа переходить до суду. Наслідки можуть бути різні — від блокування рахунків до конфіскації майна, в тому числі нерухомості.

Арешт майна та блокування рахунків та конфіскація — звичні міри. Їх призначає суд. Може заарештувати майно та продати його з молотка, заблокувати рахунки, в тому числі соціальні та списувати з них до половини прибутку.

Що можуть зробити за комунальні борги

Законом визначено, що при несплаті за комунальні послуги — за технічної можливості, їх можуть припинити постачати навіть без рішення суду. Повідомити про це мають в 30-денний термін. Часто, за під’єднання назад беруть плату. З 2024 року нараховується пеня за кожен день протермінування боргу, що збільшує його загальну суму.

Коли вилучають квартиру за борги

Крайня точка — конфіскація нерухомості. Для неї потрібно мати борг понад 160 тисяч гривень. Якщо це єдине житло, то його зазвичай не вилучають, проте застосовують всі попередні міри. Проте така можливість в законодавстві технічно існує. Якщо в квартирі прописані люди з інвалідністю чи діти, це відбувається за рішенням суду та з відома органів опіки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що борги не зникають і не списуються, навіть якщо людина не проживає в цій квартирі. Для того, щоб уникнути нарахувань потрібно обов'язково виконати певні дії.