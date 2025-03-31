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У квітні українці менше платитимуть за комунальні послуги

Автор
Галина Михайлова
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Тарифи нижчими не стануть
Тарифи нижчими не стануть. Фото freepik.com

Завдяки певному збігу обставин, платити у квітні здебільшого потрібно буде меншу суму за комунальні послуги, аніж в попередній місяць

Платіжки українців стануть меншими вже в наступному місяці. З квітня почнуть надходити рахунки за березень — місяць, коли сильне потепління привело до тимчасового припинення опалювального сезону.

Таким чином, частина українців вже у квітні помітить суттєву різницю в комунальних витратах. Також квітень — останній місяць, коли споживачі з електроопаленням мають можливість платити за електроенергію за пільговим тарифом на перші 2000 кВт. Вже з травня, їхні витрати знову зростуть, адже платитимуть на загальних засадах.

Також у квітні традиційно зменшується споживання електроенергії. Цьому сприяє довший світловий день, переведення годинників тощо. Це також відіб'ється на загальних витратах на комунальні послуги.

Середньодобова потреба в електроенергії в 2021/2022 роках
Середньодобова потреба в електроенергії в 2021/2022 роках

Нагадаємо також, що в квітні ще нараховуватимуть субсидію з урахуванням опалювального періоду. При нарахуванні цього виду соціальної допомоги, тривалість надання опалення в розрахунках стала — з 15 жовтня по 15 квітня. Як і квитанції за квітень, виплата субсидії надійде в травні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рівняни опинились в скрутній ситуації. Через проблему вартості тарифу, воду подаватимуть по годинах.

Теги:
#Опалення #Комунальні послуги #Квітень