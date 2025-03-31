У квітні українці менше платитимуть за комунальні послуги
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Завдяки певному збігу обставин, платити у квітні здебільшого потрібно буде меншу суму за комунальні послуги, аніж в попередній місяць
Платіжки українців стануть меншими вже в наступному місяці. З квітня почнуть надходити рахунки за березень — місяць, коли сильне потепління привело до тимчасового припинення опалювального сезону.
Таким чином, частина українців вже у квітні помітить суттєву різницю в комунальних витратах. Також квітень — останній місяць, коли споживачі з електроопаленням мають можливість платити за електроенергію за пільговим тарифом на перші 2000 кВт. Вже з травня, їхні витрати знову зростуть, адже платитимуть на загальних засадах.
Також у квітні традиційно зменшується споживання електроенергії. Цьому сприяє довший світловий день, переведення годинників тощо. Це також відіб'ється на загальних витратах на комунальні послуги.
Нагадаємо також, що в квітні ще нараховуватимуть субсидію з урахуванням опалювального періоду. При нарахуванні цього виду соціальної допомоги, тривалість надання опалення в розрахунках стала — з 15 жовтня по 15 квітня. Як і квитанції за квітень, виплата субсидії надійде в травні.
Раніше "Телеграф" розповідав, що рівняни опинились в скрутній ситуації. Через проблему вартості тарифу, воду подаватимуть по годинах.