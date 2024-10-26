Комуналка стане "золотою": як підвищать тарифи у 2025 році

Тарифи можуть суттєво перевищити ринкову вартість послуг

Вже після завершення цьогорічного опалювального сезону в Україні можуть підвищити вартість комунальних послуг. Це передбачено у меморандумі з МВФ.

Про це розповів голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у коментарі "Труха Україна". За його словами, насамперед піднімуться тарифи на тепло, газ та розподіл газу.

Він очікує, що це буде зроблено влітку, щоби люди відчули ефект не відразу, а комунальники мали час, щоб підготувати необхідну документацію. Водночас Попенко каже, що підвищення не буде миттєвим.

"Там сказано, поступово вирівняти тарифи до (там хитра фраза) покриття витрат. Це навіть не ринкові ціни, треба розуміти. Ринкова ціна визначається вартістю на біржі, а "до покриття витрат" це може бути набагато вище", — сказав він.

За його словами, у цьому формулюванні може бути прихована небезпека, оскільки компанії можуть почати включати у вартість, наприклад, ремонт усієї мережі. Він зазначив, що коли Польща переходила на ринкову економіку, вона отримала велику суму від МВФ на ремонт мережі, проте в українському меморандумі такого немає.

"Тарифи на тепло та газ можуть підійматися, там на газ спочатку до 9,5 гривні, потім до 11, 16, 20, та по 25 може бути", — сказав Попенко і додав, що не розуміє, хто за це платитиме.

Окрім газу, на думку експерта, підніметься і вартість електрики. За його словами, з 1 червня варто чекати ціни по 6-7 гривень за кВт·год і це не межа.

Для порівняння, чинний тариф на електрику в Україні становить 4,32 грн/кВт·ч, а на газ 7,96 грн/м3 (за тарифом "Нафтогазу").

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, коли в Україні включать опалення та що буде з тарифами.