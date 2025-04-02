Як перевірити борги за електроенергію і не наробити нових

Щоб уникнути некоректних нарахувань та хибних боргів потрібно вчасно передавати дані лічильників. Період подачі показань лічильників за березень триває до 3 квітня включно

За борги можуть відключити електроенергію або навіть вилучити майно. Щоб відстежувати заборгованість можна скористатися кількома інструментами.

Найкращим способом буде слідкувати за нарахуваннями через сайт або мобільний додаток постачальника. Для цього потрібно зареєструватися або зайти в особистий кабінет постачальника, наприклад, Yasno, Обленерго тощо. Тут можна переглянути стан рахунку та нарахування.

Інший спосіб — через банківські сервіси. Деякі банки, наприклад ПриватБанк, показують борг за комуналку у своїх застосунках в розділі "Комунальні платежі".

Якщо не має можливості дізнатися про борг онлайн, можна з’ясувати через контактний центр постачальника. Для цього потрібно звернутися на гарячу лінію та знати номер особового рахунку. Інший спосіб — квитанція. На ній пишуть останні передані показання лічильників, нарахування та борг.

Початок квітня — час подавати показання електролічильника

Щоб борги за електроенергію не нараховувались, важливо правильно передати показання лічильників — це відбувається на початку місяця, до 3 квітня. Якщо цього не робити — можуть нарахувати по середньому споживанню, а це часто більша сума.

Передача показань двозонного лічильника

Як правильно передати показання лічильників:

Фіксуйте тільки цифри до крапки. Беремо лише цілі числа з дисплея лічильника, дробові значення не враховуємо.

Без зайвих нулів. Якщо бачите 000123 – передаємо тільки 123.

Не округлюйте. Вказуйте саме ті цифри, які бачите, без змін.

Для зонних лічильників подавайте всі показники. Двозонні – день і ніч, тризонні – пік, напівпік, ніч.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для частини українців квітень буде місяцем із найвигіднішим тарифом на електроенергію. Це стосується не всіх, але загалом рахунки мають бути меншими через менше споживання.