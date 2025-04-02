Яйца по 17 гривен: НАБУ сделало новое заявление по поводу громкого скандала в Минобороны

Речь идет о нанесении государству ущерба в размере более 700 млн грн

Скандал с "яйцами по 17" получил продолжение. НАБУ объявило подозрения фигурантам громкого дела с закупками для Минобороны.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро. По информации правоохранителей, в рамках дела речь идет о нанесении государству ущерба в размере более 700 млн грн.

"НАБУ и САП разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины в условиях полномасштабного вторжения России", — говорится в сообщении.

О подозрении сообщили:

бывшему руководителю Департамента Министерства обороны Украины;

владелицу связанных компаний-поставщиков;

двум руководителям компаний-поставщиков;

физическому лицу.

Их подозревают в растрате, покушении на растрату и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.

Стоит отметить, что имен в НАБУ не называют, однако, согласно информации, что ранее уже появлялась в сети, речь идет, в частности, о Татьяне Глиняной (поставщик*) и Богдане Хмельницком (экс-начальник департамента Минобороны по вещевому обеспечению ВСУ, которого уволили с должности после скандала).

*Как ранее мы писали, владеет фирмой "Гранд консалт", которая поставляла военным гречку по 50 гривен за килограмм. А бизнес-партнер ее внука формальный владелец фирмы "Актив компани", которая снабжала военных яйцами по 17 гривен и картофелем по 22 грн. Кроме того у нее есть собственный мясоперерабатывающий завод в Белой Церкви.

Эту информацию, к слову, подтверждают и источники ZN.UA, которые добавляют, что сейчас НАБУ якобы изучает роль бывшего замминистра обороны Вячеслава Шаповалова и бывшего министра обороны Алексея Резникова.

Детали дела

В январе 2023 года издание ZN.UA обнародовало расследование по закупкам Минобороны продовольствия для армии. Основатель проекта "Наші гроші" Юрий Николов рассказал, что оборонное ведомство закупает продукты для ВСУ в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева. Он сравнил отдельные позиции с ценами в столичном "Сильпо". В своем расследовании журналист ссылался на документы, полученные от источника в ВСУ.

Выяснилось, что Минобороны закупало яйца по 17 грн за штуку. При этом розничная цена в магазине тогда была около 7 грн за штуку.

По данным следствия, в течение 2022-2023 годов обеспечение армии продуктами питания происходило через закупки так называемых комплектов продуктов. Это предполагало возможность заказывать продукты по утвержденному каталогу, насчитывавшему 409 наименований. Наиболее употребляемые, например овощи, крупы, мясо, вода, составляли лишь 10% ассортимента. Остальные же, вроде специй, желатина или ягод заказывались изредка или никогда.

"Цена комплекта формировалась на основе всех наименований каталога и составляла их среднюю стоимость. Это позволяло поставщикам манипулировать ценами: завышать их на ходовые продукты и занижать на малопотребляемые или те, которые нельзя заказывать из-за сезонности поставок (черешня или абрикосы зимой). То есть, на первый взгляд, нарушений не было, и цена комплекта не изменялась. Правда, картофель, поставляемый тысячами тонн, реализовывался втридорога, а сезонные ягоды и почти не заказывавшиеся фрукты стоили копейки", — объясняют правоохранители.

Как выяснилось, в результате таких махинаций в течение августа-декабря 2022 года две компании-поставщицы, контролируемые одним владельцем, незаконно получили сверхприбыли на сумму более 733 млн грн, что подтверждено выводом комплексной товароведческой и экономической экспертизы.

"Часть этих средств в дальнейшем была выведена под видом выплаты дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям. Эти деньги, в частности, могли быть использованы владелицей компаний для покупки гостиниц в Республике Хорватия и другой недвижимости", — говорится в материале.

К слову, о каких гостиницах идет речь ранее уже рассказывал "Телеграф".

В НАБУ отмечают, что совершению преступления способствовал чиновник Министерства обороны Украины, который при подписании договоров "не замечал" ценовых аномалий в каталоге.

Кроме того, правоохранители установили, что после появления информации о "яйцах по 17" в медиа соучастники сделки снизили цены на 11 наиболее востребованных продуктов. Это предотвратило хищение бюджетных средств на сумму 788 млн грн

После скандала Минобороны приняло соответствующие меры: порядок закупки изменился, введены отдельные пилотные проекты. Следствие продолжается.

Напомним, все о скандале Минобороны с якобы закупками еды вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.